Nivel del acuífero y resumen del año

Está por acabar el año y vamos a hablar de lo que ocurrió en estos casi 12 meses, que en resumen fue un buen 2022 refiriéndonos al aspecto meteorológico para Yucatán, ya que iniciamos con una de las mejores temporadas de frentes fríos 2021-2022, que junto con lo ocurrido en el ciclo 2020-2021, pasamos en verdad inviernos con sabor a invierno, pero dentro de lo normal.

Los frentes fríos 2021-2022 trajeron lluvias que beneficiaron al campo yucateco, porque las cosechas de invierno se lograron para aguantar la sequía de este año, los frentes fríos terminaron en tiempo y forma. En sequía no aconteció ningún tipo de fenómeno meteorológico extremo como son los ventarrones con caídas de granizo. La interacción de las masas de aire frío con las masas de aire caliente fue tranquila y lo más agradable fue que las lluvias ayudaron a pasar una sequía sin tantos incendios, siendo que la sequía empezó en tiempo y forma -a mediados del mes de marzo- y no se adelantó como había ocurrido años atrás.

La sequía 2022 como dije anteriormente fue benévola por varias razones; primero debido a la gran humedad del suelo que provocaron los frentes fríos, pues el monte se mantuvo verde y eso evitó que se declararan muchos incendios, prácticamente la sequía sólo fue 3 semanas de mayo, las temperaturas por consiguiente no estuvieron muy altas y las ondas cálidas que provocan por lo general en sequía ambiente en exceso caluroso no hubo. Pasamos una temporada de sequía tranquilos. En segundo lugar, la temporada de lluvias empezó en junio, pero estuvo floja ese mes para luego en julio llover bastante por encima del promedio, al igual que en agosto, donde también ocurrió por encima del promedio, ya luego en septiembre, octubre y noviembre llovió por debajo del promedio. Con las fuertes lluvias de julio y agosto estamos a nivel anual hasta ahora dentro del promedio de lluvias con 1,000 mm de altura de lámina de agua acumulada precipitada, al menos para la ciudad de Mérida. En tercer lugar, cabe destacar que se presentaron durante julio y agosto algunos fenómenos meteorológicos extremos muy puntuales correspondiendo a la ciudad de Motul la afectación de estos dos, los cuales provocaron daños a la infraestructura urbana.

Con relación a la temporada ciclónica, pese a que fue una muy mala para la cuenca del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe -cuenca a la que pertenece la Península de Yucatán-, ya que hubo tres huracanes que causaron destrucción y muerte en diferentes zonas, principalmente en la Península de la Florida, EU, y la isla de Puerto Rico, para el caso de Yucatán fue benévola, debido a que no hubo afectación alguna, por lo que ya llevamos 22 años sin afectación de un huracán intenso. La temporada actual de frentes fríos 2022-2023 ha empezado floja para Yucatán, ya que sólo uno nos ha afectado, que fue el número 4 en octubre. Cuatro se han quedado cerca de afectarnos y toda pinta a que será de nuevo un invierno con sabor a verano, pero el problema es que al no haber frentes fríos que nos afecten casi no ha llovido, eso hará que en el próximo año se adelante la temporada de sequía y sea, además, una dura temporada de seguir el mismo patrón de clima.