Enero, fase crítica de la temporada invernal

Estamos pasando por la fase más crítica de la temporada invernal 2022-2023, que empezó el pasado 15 de diciembre de 2022 y finalizará el próximo 15 de febrero, durante la cual se dan las temperaturas más bajas de dicho periodo, siendo que la temperatura récord para Mérida y que duró durante muchos años fue la ocurrida en enero de 1977, cuando los termómetros alcanzaron los 5 grados Celsius de temperatura mínima. Fue hasta febrero de 2006, que se presentó de nuevo otra temperatura mínima récord, otra vez de 5 grados Celsius, ya dentro del ambiente del cambio climático que ya nos empezaba a afectar de lleno.

Ha habido otros lugares donde se han presentado temperaturas sensiblemente bajas en el estado de Yucatán con valores de 5 grados Celsius, estos han sido: Abalá, Tantakín, Oxkutzcab, Muna y Santa Elena, todos ubicados en el sur de la entidad, y Abalá situada en el cinturón de cenotes central de Yucatán. Para el registro de la Conagua la más baja se ha percibido en el poblado de Nohalal, con un valor de 0 grados Celsius en dos ocasiones, una el 28 de diciembre del 2006 y otra el 17 de febrero de 2017.

Tomando en cuenta los registros de las estaciones de la Uady, en la ciudad de Mérida tenemos que el valor más bajo de temperatura mínima se presentó el 9 de enero de 2002, con 4.9 grados Celsius, le sigue con 5.3 grados Celsius el 5 de enero de 1999, y se repitió el mismo valor el 14 de febrero de 2006, posteriormente con 5.8 grados Celsius, el 10 de enero de 2001. Hemos visto que en los últimos 10 años las temperaturas mínimas no han sido tan bajas como ocurrió en la década de los 90, ya que han registrado de 8.9 grados Celsius en enero de 2014, valor que se repitió en febrero de 2016.

Se observó durante la realización de la tesis “Comportamiento de las temperaturas y precipitaciones ante el cambio climático en el estado de Yucatán mediante la aplicación del GIS”, de Carolina Mugarte, elaborada en el año 2007, que el cambio climático que ya nos estaba afectando en cuanto a la situación del comportamiento de las temperaturas mínimas que se presentan en Yucatán, las temperaturas mínimas se habían ubicado en un nueva zona en el norte y centro del Estado, precisamente donde estuvo hace años la zona henequenera, área que ya ha recobrado su vegetación, flora y fauna, y no sólo eso, sino que también se están dando temperaturas mínimas tan bajas como en el sur de la entidad, que se consideraba la zona más fría y ahora no lo es, debido a que comparte ese honor con el cinturón central de cenotes, sumándole ahora la llamada zona ex henequenera.

Últimamente se han presentado en esta última zona temperaturas en verdad muy bajas, tanto así, que el poblado de Motul ya alcanzó en el 2021 la temperatura mínima de 5.5 grados Celsius. Esto es producto del cambio climático, y durante el desarrollo del trabajo de la tesis mencionado se detectó esta nueva zona fría para el estado de Yucatán.