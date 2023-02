La temporada invernal moderada 2022-2023

Llegamos a la mitad de febrero y finalizamos hoy (15 de febrero) la fase más intensa de la temporada invernal 2022-2023, a partir de ahora se espera que los frentes fríos se presenten distanciados y empiecen a dominar los días calurosos, de hecho, sólo quedan un frente frío para febrero, de dos a tres para marzo, uno en abril y uno más en mayo para Yucatán.

La temporada se ha comportado de muy floja a moderada, ya que sólo han arribado 7 frentes fríos, en relación a los 32 que han llegado a la República mexicana, en particular para la Península de Yucatán dudo que se cumpla el número esperado de 24.

La población yucateca acostumbrada al clima cálido en verdad la está pasando muy bien, ya que han dominado los días calurosos sobre los días fríos y la heladez, como le decimos los habitantes de la Península al frío de la época, ha sido benévola y esto es bueno, porque las casas están hechas para soportar temperaturas cálidas, son frescas y no están pensadas para temperaturas muy frías. Cuando el frío se presenta, los hogares parecen congeladores con las paredes y pisos helados.

La gran mayoría de yucatecos no duerme en cama debido al calor que domina la zona, en esta región del país se duerme en hamaca, que es más fresca, pero al presentarse el frío ya no busca uno como taparse y hay que hacer uso de remedios de la abuelita y de los antiguos, como lo es poner periódicos bajo las hamacas y a los bebés recién nacidos su foco incandescente debajo, pero los que más sufren son la gente de los cinturones de pobreza que viven en casas de techo de lámina y paredes de madera o cartón, muy comunes en las zonas periféricas urbanas y el interior del Estado, en particular en las zonas sur y atrás de la sierrita de Ticul, donde el aire frío se cuela por todos lados, por lo que se practica meter anafres con carbón o brazas de leña al rojo vivo al interior para calentarse, siendo esto un serio peligro, pues el humo que suelta es monóxido de carbono y es letal para el sistema respiratorio y los pulmones.

Es en esta época cuando los niños y la gente de la tercera edad que viven esas casas construidas de manera precaria padecen más enfermedades respiratorias. Aunque esta temporada invernal ha tenido hasta el momento un comportamiento tranquilo, ya que las más bajas temperaturas presentadas no han alcanzado los récord vigentes y ha sido en el cinturón de cenotes, en el poblado de Cantamayec, donde tuvimos 6 grados Celsius y en Peto hubo 9 grados Celsius, al igual que Becanchén y El Escondido en el coco sur, con 9 grados.

Se debe recordar que hay un precedente de cero grados en el poblado de Nohalal, en lo profundo del cono sur del Estado, en febrero de 2006 y enero de 2007, y de 5 grados en Mérida durante tres ocasiones en enero de 1977 y dos en febrero de 1996 y 2006. También se han presentado 5 grados en los poblados de Abalá, Tantankín, Oxkutzcab, Muna, Santa Elena y se unieron a este grupo selecto Conkal, Mocochá y Motul, poblaciones de la zona ex henequenera.