A menos de 100 días de los ciclones tropicales

El tiempo se va volando y ya entramos a marzo, entramos de lleno a la temporada de sequía que se adelantó este año, de hecho ya comienzan los incendios por doquier. Estamos a menos de 100 días de que comience la temporada de ciclones 2023 y a 84 días de las lluvias, aunque esto último se retrasara el fenómeno de “El Niño”, los modelos e indicadores nos dicen que serán por debajo del promedio, e incluso, se acabará la tendencia de buenas temporadas de lluvias como en 2020, 2021 y 2022.

Para la Península de Yucatán, nuestro Estado y, en especial, las zonas noroeste, norte y noreste, no son buenas noticias, ya que en dichas áreas prácticamente está todo seco, pero ante la mala noticia de una sequía extensa hay una buena, pues nos dejó la madre naturaleza en 2020 un exceso de lluvias sobre el nivel de agua subterránea hasta los 5.20 metros y, hoy en día, de acuerdo con datos de la empresa ODISER EMPRESARIAL, el nivel del agua subterránea presenta una sobre elevación de casi 2.00 metros, algo que en verdad nos beneficiará, ya que en Yucatán no tendremos problemas de abastecimiento de agua por descenso significativo de nivel subterráneo, no así en el resto de la República mexicana, donde sí los tendrán graves.

A principios de abril, la Universidad Estatal de Colorado, EU, a través del doctor Phill Klozbacht, dará a conocer el primero de los cuatro pronósticos de temporada sobre lo que nos espera en la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, además, seguramente tomará en cuenta el fenómeno meteorológico de “El Niño”, que su sola presencia produce un descenso de la formación en número e intensidad de los ciclones tropicales, por lo que en épocas con su presencia el número de huracanes es por debajo del promedio, o dentro del mismo, que para la zona del Atlántico, es de 14 ciclones con nombre, de los cuales 7 serían tormentas, 4 huracanes moderados categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson, y 3 huracanes intensos de la categoría 3, 4 y 5, pero debemos esperar lo que dirá la mencionada institución académica.

Lo que sí quiero recalcar, es que la noticia de menos formaciones en la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, en nada beneficia, ya que bastaría uno que nos afecte para decir que fue una mala temporada, además, para la Península de Yucatán hay un mal precedente, pues “Isidore” en 2002, que ha sido el último gran huracán, llegó a Yucatán en un año con la presencia de “El Niño”, y para la Península de Yucatán, el huracán “Dean” en 2007, fue el último gran huracán que arribó a la zona, al igual que el tercero con categoría 5, llegó en año con la presencia de dicho fenómeno climatológico.

Ahora es un buen momento para empezar a prepararse con calma, independientemente de si nos afecta o no un ciclón tropical, porque las batallas contra ellos se ganan en épocas que no hay huracanes, tal y como ahora.