Plan de contingencia familiar (I)

Dice un dicho que “las batallas contra los ciclones tropicales se ganan cuando no hay o no ha empezado la temporada”, y es verdad, cuando estamos a menos de un mes y 20 días de que inicie oficialmente la temporada 2023 en la Península de Yucatán es un buen momento para empezar a ganar esa batalla.

Hoy vamos a hablar de uno de los planes que deben de efectuarse para ganar una de esas batallas, el llamado Plan de Contingencia Familiar, que es el que se aplica en el hogar de todos ustedes, pero antes, debemos de respondernos una pregunta: ¿mi casa es segura? Y cómo saber esto último, pues realizando un análisis de la situación física de la casa. Y ¿cuándo mi casa no es segura?, pues no lo será si usted se encuentra en las siguientes situaciones: su casa es de techo de lámina y paredes de madera, su casa es muy antigua, más de 100 años, en su casa se filtra el agua de los techos y las paredes, su casa se encuentra en una zona baja y se inunda con agua de encharcamiento, su hogar se inundó el año pasado con el rebose del acuífero que ocurrió.

Si la casa de usted está en la situación antes descrita, no se arriesgue y tome una de las siguientes acciones: ubique el albergue más cercano a su domicilio o con quien pasará la contingencia, ya sea con un pariente o un amigo, haga un plan de cómo va a trasladarse al albergue o lugar donde pasará la contingencia utilizando su vehículo propio, con el vehículo de un vecino, a pie o en el transporte que enviarán las autoridades, lleve consigo sus documentos importantes personales en una bolsa de nylon, cierre la llave del gas y baje el interruptor de la corriente eléctrica, lleve consigo sus medicinas de control y sus cosas de aseo personal y dos mudas de ropa, ponga a buen resguardo sus pertenencias personales y cierre muy bien su casa; si tiene animales domésticos de patio póngalos a resguardo y sus mascotas en jaulas destinadas para ello o cajas de cartón o madera para transportarlos, puede llevarlos a los albergues a estos últimos; en caso que requiera ayuda para poder trasladarse al albergue más cercano pida ayuda previamente a las autoridades de Protección Civil de su localidad.

Una de las preocupaciones que nos asaltan es si habrá saqueos o robos de las casas que se dejan solas, aquí es importante señalar que las autoridades militares dentro del plan DN-III harán un operativo de seguridad para que eso no ocurra, no se ponga en riesgo quedándose a resguardar su casa, ya que una vez decretada la Alerta Roja ninguna autoridad acudirá en su auxilio para ayudarles a salir; si usted se niega a abandonar su hogar y está en una zona vulnerable a sufrir daños que ponen en peligro su vida las autoridades le harán firmar un documento en donde se hace responsable de su propia seguridad y que no quiso dejar su hogar, antiguamente a la gente se le sacaba y desalojaba a la fuerza, pero ahora ya no se realiza eso por aquello de que se le pueda violar sus garantías individuales. (Continuará)