Plan de contingencia familiar (II)

En nuestros hogares tenemos que hacer nuestro plan de contingencia familiar, el cual consiste en que los habitantes de la casa queden seguros y protegidos y, a la vez, cuidar la infraestructura ante la llegada de un ciclón tropical. En este plan, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿nuestra casa es segura?, si la respuesta es positiva, entonces debemos ubicar el lugar más seguro para pasar el huracán y hacer una reunión con los integrantes de la familia para repartir actividades en caso de una amenaza real como son: impermeabilizar los techos y limpiar los desagües; almacenar el agua para tomar; guardar los documentos importantes en bolsas de nylon; poner a reguardo los animales domésticos y mascotas; amarrar la tapa del tinaco y asegurar el mismo a su base, debiendo estar lleno de agua para que agarre peso; podar los árboles que puedan ser un peligro; asegurar las láminas del techo que se encuentren flojas o sueltas, incluyendo las ventanas y puertas que den al exterior; tapar con bolsas de nylon nuestros artículos eléctricos como computadoras, televisiones, modulares, etc.; amarrar, asegurar y que estén llenos los tanques de gas y objetos que se encuentren en los patios y terrazas; llenar los tanques de los automóviles con gasolina; conseguir el material con que se van a proteger las ventanas y comprar los víveres; conseguir pilas, cargadores portátiles y batería de automóviles y de celulares; si es posible comprar una planta eléctrica de emergencia; conseguir un radio de baterías; si tenemos parientes de la tercera edad que vivan solos, decidir quién se va a encargar de realizar los preparativos en sus casas o quién los llevará con ustedes. Lo anterior deberá ser planeado por el jefe o jefa de la familia con todos los integrantes de la misma.

Asimismo, las personas a quienes les falte poco para dar a luz, de preferencia que estén en un lugar cercano al hospital, porque con el estrés del ciclón podría adelantarse el parto.

Es muy importante únicamente seguir los boletines oficiales y hacer caso del semáforo de alertas que emitirán las autoridades; cuando se dé la alerta amarilla, es importante empezar con los preparativos para salvaguardar las pertenencias y cuidar la infraestructura realizando las tareas ya asignadas a los habitantes de la casa. Por lo general, en ese momento aún no hay que resguardarse, ya que el impacto del ciclón será de entre 60 a 12 horas según la intensidad y velocidad de traslación del fenómeno; cuando se dé la alerta naranja, los preparativos para resguardar la infraestructura de la casa deberán de terminarse inmediatamente y todos a resguardo en el lugar ya preparado, debido a que el posible impacto se espera entre 36 y 6 horas, según la intensidad del ciclón; cuando se dé la alerta roja, es ya el momento del impacto o faltará muy poco, todos a resguardo y no deberán de salir del refugio hasta que las autoridades digan lo contrario. Muchas veces, durante el paso de un huracán hay una falsa calma, misma que es peligrosa, ya que aún no ha pasado, por lo que no se debe salir del refugio a verificar daños, ya que mucha gente ha muerto al salir y toparse con la fuerza de la segunda parte del huracán. Esto último preocupa en Yucatán, porque desde el huracán “Gilberto” en 1988, no se da el paso del ojo de un huracán en Mérida, y de “Isidore” en 2002, por el Estado.