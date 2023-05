Es importarte considerar que los vientos huracanados pueden provocar daños a ventanas y otros edificios, desde afectaciones moderadas hasta catastróficas, dependiendo de la fuerza como de la integridad de las estructuras, y respecto a esto último, en Mérida ya tenemos edificios muy altos y como se sabe, el viento aumenta su intensidad con la altura, por lo que es de esperarse que estén preparados para resistir lo más posible corrientes huracanadas.

Es sabido que si llega a la zona otro huracán con la fuerza de “Gilberto” poco podrán resistir las estructuras, sino fueron bien diseñadas, ejemplo de ello es lo que paso en Cancún con dicho ciclón en 1988, y con “Wilma” en 2005, ya que pese a lo antes acontecido, se presentaron los mismos daños, se desbarataron todas las ventanas y forros, quedando sólo los esqueletos de hoteles muy altos. El peligro es mayor para los habitantes que viven en las colindancias, ya que se presenta una lluvia de todo tipo de materiales y escombros que les caen, empezando con los vidrios.

Los vientos huracanados pueden provocar apagones y cortes de caminos de comunicación importantes, debido a la caída de árboles y escombro, basta recordar que a Yucatán hace 21 años de que no llega un huracán mayor y los árboles han crecido mucho. Hace un tiempo que la madre naturaleza no los poda y, para muestra, los accesos a la costa previo a la llegada, ahí los árboles de mangle están demasiado crecidos y cuando sean azotados por un huracán mayor caerán y bloquearán las entradas a los puertos, dificultando el tiempo de arribo de la ayuda a la zona costera. También los letreros, señales en las carreteras, material de tejado y otros objetos al exterior, pueden convertirse en proyectiles muy peligrosos durante el azote de un huracán, y ni qué decir de las casas móviles, ya que son muy vulnerables a los daños causados por los vientos, aunque en Yucatán no se estila mucho de ese tipo de viviendas, pero ya en algunas zonas hay ese tipo de hogares no móviles habilitados como viviendas.

Junto a huracanes se producen tornados y tormentas eléctricas asociadas a las bandas de lluvia lejos del centro del fenómeno, y también pueden ocurrir cerca de la pared del ojo. Aquí en Yucatán no se producen tornados, pero sí pequeños tornados llamados wind burst, que causan daños a la población.

Usted debe determinar si vive en un área propensa a inundaciones y planificar adecuadamente los pasos a seguir. En Yucatán, ahora cuando hablamos de inundaciones, incluya las inundaciones por rebose del acuífero que no se habían presentado en el pasado y que ya vinieron para quedarse cada vez que haya uno o varios eventos ciclónicos de mucha lluvia, se tiene que considerar que si reside en una zona no propensa a inundaciones, esto no significa que esté a salvo, ya que con las lluvias extremas de los últimos años por los huracanes podría generarse inundaciones en áreas no pensadas.

Otra cuestión muy importante es identificar los daños estructurales de su casa, como por ejemplo, las condiciones de sus puertas exteriores y ventanas; puertas de garaje o portones; y pregúntese: ¿son a prueba de huracanes?, ¿tiene ventanas y persianas de protección contra huracanes? No olvide que los sótanos son vulnerables a marejadas y lluvias torrenciales. Y SIEMPRE TENGA UN “PLAN B” PREPARADO.