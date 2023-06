¿Una tranquila temporada ciclónica 2023?

Ha iniciado la temporada de ciclones Tropicales 2023, los pronósticos que emiten las Instituciones, universidades, agencias y buros meteorológicos internacionales indican que deberá ser una temporada con un número de fenómenos dentro del promedio, que es de 14 formaciones. Esto, debido a la presencia de “El Niño” en verano, siendo algo diferente a otros años, donde se pronosticaban formaciones de ciclones por encima del promedio, llegando hasta a 20 o 25, pero, a su vez, se alerta de la posibilidad de que no se cumpla, debido a dos fenómenos que ocurren en otras ocasiones, cuando aparece el fenómeno de “El Niño” no se había presentado el calentamiento anormal por encima del promedio no visto para un mes de junio de las aguas oceánicas del Atlántico y las temperaturas por debajo del promedio del Océano Pacífico norte, en una zona ubicada desde California en los EU y las islas de Hawái. Éstas dos condiciones podrían disminuir la fuerza del viento cortante que producirá el fenómeno de “El Niño”, cuya función es evitar que nazcan y debilitar a los posibles ciclones.

El Instituto que liderea los pronósticos para nuestra cuenca del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, es la Universidad Estatal de Colorado EU, prestigiada Institución en donde laboraba el fallecido Dr. William Gray, a quien se conocía como el gurú de los huracanes, porque sus pronósticos acertaban en una probabilidad del 85% y, a su fallecimiento, el que era su asistente el Dr. Phil Klozbacht liderea junto con otros doctores el área de huracanes donde se estudia el comportamiento de estos fenómenos y hacen los pronósticos, pues bien esta Universidad acaba de dar su segundo pronóstico, indicando que se espera una temporada de ciclones dentro del promedio con 15 ciclones formados (el promedio es de 14), de los cuales se esperan que 8 sean tormentas tropicales, incluyendo a la tormenta tropical “Arlene” (el promedio es de 7); 4 sean huracanes moderados (categoría 1 y 2 de la escala Saffir Simpson), cuando el promedio es de 4 y 3 huracanes intensos (categoría 3, 4 y 5 de la escala Saffir Simpson) siendo el promedio de 3, y menciona que los años análogos a este pronóstico son: 1951, 1957, 1969, 2004 y 2006.

Hay también otras instancias que indican sus pronósticos como el NOAA de los EU, que señala que se esperan de 12 a 17 ciclones con nombre; de 5 a 9 huracanes y, de estos últimos, de 1 a 4 sean huracanes intensos categoría 3, 4 y 5 de la escala Saffir Simpson. A nivel nacional la Conagua emitió su pronóstico diciendo que se esperan de 10 a 16 Ciclones Tropicales con nombre, de los cuales, se espera que de 7 a 9 sean tormentas tropicales; de 1 a 3 huracanes moderados categoría 1 y 2 de la escala Saffir Simpson y de 2 a 4 sean fenómenos intensos con categoría 3, 4 y 5 de la escala Saffir Simpson.

Independientemente de los pronósticos y de que sean muchos o pocos los ciclones en esta temporada, es importante que la población yucateca se prepare con sus planes de contingencia, tanto familiar, institucional o empresarial, para ponerlos en marcha apenas haya una amenaza real, previo aviso de la Conagua o Protección Civil de Yucatán, ya que nadie más podrá emitir avisos y alertas. Hay que tener mucho cuidado con los medios y redes amarillistas y sensacionalistas.