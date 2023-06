Junio atípico, calor y poca lluvia

Se esperaba que en junio comenzaran las lluvias en forma, después de un inicio irregular de la temporada de lluvias, pero resultó que siempre no, ya que continúan las precipitaciones irregulares, cayendo, sobre todo, en las zonas ubicadas con los linderos del estado de Quintana Roo, pero no lluvias normales, si no completamente un temporal irregular en las zonas noreste, este, sureste, sur y parte del centro del Estado, y el resto de la entidad bien gracias.

Estando junio y ya próximo el verano, que iniciará el día 22, cuando también sea el solsticio de verano, las temperaturas se incrementarán con mucha entrada de humedad y la sensación térmica a la alza, siendo que hasta los yucatecos acostumbrados a este calor, con alto contenido de humedad, nos estamos sofocando, a lo que uno puede preguntarse: ¿qué está sucediendo?, ¿por qué estamos sufriendo esta oleada de calor sofocante?, ¿por qué no está lloviendo? Para responder, vamos por partes.

Lo principal es la falta de lluvias y su comportamiento irregular. El verano que es en verdad de temperaturas altas, por la gran cantidad de radiación solar que recibimos al día, es refrescado por las lluvias que caen, sin embargo esto no está sucediendo, ha habido muy poca precipitación y eso ha contribuido a que las temperaturas eleven su valor demasiado.

La razón por la que no están cayendo las lluvias es que tenemos a la oscilación Madden Julian en la zona, en su fase que no deja la formación de nubes y sí provoca que haya poca humedad, además la presencia de aire seco es la razón de que no llueva desde hace varios días, y si llega a llover es en forma irregular por zonas muy pequeñas y muy localizadas. Otra razón de la falta de lluvias es que la vaguada o canal de baja presión se forma en el sureste y este del Estado, y el viento que ha habido de dirección oeste y noroeste que provoca la corriente en chorro que se ubica en el centro del Golfo de México más al sur de lo habitual es debido a la presencia del fenómeno de “El Niño” en la zona, empujando las nubes con posibilidad de lluvias hacia Quintana Roo. Por último, desde ayer se ha estacionado en la zona un sistema anticiclónico que afecta a casi toda la República Mexicana, impidiendo la formación de nubes y zona de calma, esto último, provocando también la casi ausencia de nubes y el incremento de la temperatura.

Analizando los datos de lo ocurrido para un mes de junio desde 1982, con datos de la estación de la Facultad de Ingeniería de la Uady, observamos que en junio de 1986 ocurrieron 4 días con temperaturas de 38 a 39 grados Celsius; luego, en junio del año 2003, acontecieron 3 días con temperaturas de 38 a 39 grados Celsius; 2007 tuvo 2 días de temperaturas de 39 a 40 grados Celsius, y el máximo valor fue en 1998, con 42.4 grados Celsius, la mayor desde 1982.

Veremos qué pasa en este junio de 2023, donde ya nos ubicamos en segundo lugar, luego de junio de 1998.