Se activa el Atlántico y el calor sigue

Estamos a la mitad y un poco más de junio y las lluvias siguen desaparecidas prácticamente del Estado, y en verano si no llueve, lógicamente al llegar más tiempo la radiación el sistema se calienta mucho.

Así es el verano de nuestra tierra, aunque claro, las lluvias se encargarán de que no sean tan calientes los días y las temperaturas tan altas, pero resulta que un sistema anticiclónico viene a bloquear toda posibilidad de lluvias, dándose entonces temperaturas arriba de los 40 grados Celsius de forma consecutiva, según la estación de la FIUADY, ubicada al norte de Mérida.

A la fecha de hacer este reporte, hemos superado un récord de 8 días consecutivos para un mes de junio, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, marca que le correspondía a junio de 1998, con 5 días consecutivos.

Ante esto, la pregunta es, ¿cuándo acabarán el agobiante calor y las temperaturas sensiblemente altas?, y la respuesta es que se espera que ya, a partir de hoy, el sistema anticiclónico ceda y el jueves puedan darse las lluvias y con ello finalizar este agobiante calor que nos afecta.

Por otra parte, y aunque no es común que en el Océano Atlántico se formen ciclones tropicales para junio, debido a varios factores, entre ellos, que las aguas oceánicas de esa zona por lo general aún no están a una temperatura por arriba del promedio. Este 2023 presenta una anomalía en la temperatura, ya que se encuentra muy por arriba de su promedio y eso lógicamente, en un periodo de huracanes donde hay gran cantidad de ondas tropicales vigorosas saliendo de África, pues tienden a desarrollar y ya tenemos al tercer ciclón de la temporada formado llevando por nombre “Bret”. Este se encuentra en el centro del Océano Atlántico, siendo que los modelos indican que se moverá hacia el oeste, con rumbo a las Antillas menores, donde deberá arribar de jueves a viernes. Sin embargo, recordemos que estamos ya bajo la influencia del fenómeno de “El Niño” y como se sabe inyecta viento cortante en altura que debilita o hace desparecer a los ciclones, y eso parece que será el destino de “Bret”, según marcan los modelos, pues mañana será huracán categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, para luego, al acercarse a las Antillas Menores, ahí encontrará viento cortante no muy fuerte que hará se debilite a tormenta tropical y, de esa forma, ingresará al Mar Caribe, y posteriormente se dirigirá hacia el sur de la República Dominicana, donde encontrará viento cortante más fuerte, por lo que se espera que ahí se disipe entre el sábado y domingo, y fin de la historia de “Bret”.

La otra área de mal tiempo ya ha sido nombrada como de “INV 93L” y se espera se convierta en la tormenta “Cindy”, debiendo tomar rumbo a mar abierto hacia el noroeste y norte, adentrándose al Océano Atlántico.

Esa será la forma en que se podría desarrollar la presente temporada de ciclones con un Océano Atlántico activo, debido a sus aguas oceánicas con temperaturas por encima del promedio y provocando el nacimiento de fenómenos, además con el evento de “El Niño” desbaratando con sus vientos cortantes a algunos de los ciclones ya formados.