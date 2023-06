Vaya con el mes de junio, que está haciendo historia en Yucatán, con sus 11 días consecutivos con temperaturas por arriba o igual a los 40°C para la ciudad de Mérida, rompiendo la marca impuesta en junio, pero de 1998, que fue de 5 días con temperaturas iguales o mayores a 40°C. Ahora, cuando faltan 3 días para que acabe junio de 2023, se está presentando un terrible déficit en las precipitaciones en prácticamente todo Yucatán.

Esta situación se debe a diversos factores atmosféricos y a la alta presión que trajo para México y Yucatán la tercera ola de calor, pues evitó que lloviera, aunado a lo irregular que ha sido la temporada de lluvias.

Si usted ha percibido que no está lloviendo parejo y, además, que cae realmente muy poca lluvia, usted está en lo correcto. Las precipitaciones han sido de diferente intensidad en las diversas zonas donde han caído y, lo peor, es que hay zonas en Yucatán que prácticamente no tenido nada de agua de lluvia, presentándose algunos incendios, sobre todo, en las orillas de las diferentes carreteras del estado, debido a las colillas de cigarro y envases de cristal que tiran los guiadores en las carreteras. De igual forma se han presentado algunos incendios en los mangles, cercanos a las costas.

Cabe recordar que la temporada de lluvias dura, del 15 de mayo al 15 de octubre, y los meses más lluviosos son por lo general de junio y septiembre. Esto es debido a que en esos meses por lo general los sistemas ciclónicos nos afectan, ya sea directamente o indirectamente, pues las ondas tropicales están atrasadas y, por cierto, apenas ayer llegó por fin la primera. Su atraso no es porque no hubieran, si no debido a que la corriente en chorro estaba muy al sur en el Golfo de México, lo que las obligaba a moverse más al sur, apenas están empezando a acercarse y afectar a la Península de Yucatán.

Según datos de la Conagua, la Uady y de la Consultoría Hidrometeorológica de Yucatán (Chdy), resulta que, al día de ayer, mientras se elaboraba este escrito, se tenían los siguientes acumulados: Costa, 24.7mm, equivalentes al 30% del promedio esperado; Mérida, 4% de lo esperado en promedio; zona cinturón de cenotes centro, 14%; sur, 45%; cono sur, 19%; zona sureste, 6%; zona este 4%; zona noreste, 21%; y la zona ex henequenera, 13% del promedio esperado.

Algunos dirán que, por su rumbo, su casa y ciudad, o en su poblado sí ha llovido. Bueno, esa es una precepción, pero las precipitaciones han sido muy puntuales y no ha sido pareja la lluvia, siendo el causante de que esto suceda, no la falta de humedad que sí hay, sino el viento cortante y seco que ha traído consigo el fenómeno de “El Nino”, que les roba humedad a las nubes y, aunque se vea en un mapa de satélite que el manto nuboso cubre una gran área, la realidad es que no en todos lados está lloviendo, en muchos casos las nubes son dispersadas por el viento cortante