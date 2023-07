Reventón y pseudotornado

Muchos fenómenos que ocurren en Yucatán y en la Península habían pasado desapercibido porque era rara su presencia, lo que dio lugar a que casi nunca se mencionaran, algo que fue un error garrafal cometido en una época donde los grandes huracanes se alejaron del Estado, un lapso entre 1968 a 1988.

Esta situación hizo que la confianza dominara, con lo que creció la zona veraniega de la costa yucateca y el complejo turístico del Caribe mexicano, incluso se decía que en esta tierra bendita de Dios ya no habría grandes huracanes, pero en eso llegó el súper huracán “Gilberto”, en septiembre de 1988.

Hago este comentario con los huracanes, debido a que resulta que últimamente a raíz de la llegada del cambio climático, que dio lugar al calentamiento global, un fenómeno en particular se ha presentando en forma recurrente cada año en Yucatán durante la época de lluvias, mismo que tiene un comportamiento en mínima escala similar al de un huracán y a un tornado que abarca pequeñas áreas, tanto donde ocurre como en sus colindancias, mismo que no es nuevo, habiendo pasado, pero no de forma recurrente, por lo que la gente antigua le decía remolinos. A este fenómeno los científicos de la meteorología lo nombran como REVENTÓN, PSEUDOTORNADO, DOWNBURST Y TROMBA TERRESTRE, ya que el comportamiento es la combinación de un gran huracán destructivo y un tornado.

Este fenómeno se produce cuando las corrientes ascendentes de una tormenta se debilitan, generándose una fuerte corriente descendente hacia la superficie, encontrándose con aire mucho más seco y cálido. Esta corriente de aire descendente está asociada a una nube de tormenta llamada cumulonimbos, y en ella el aire baja rápidamente de la nube y se mueve horizontalmente a lo largo de una distancia que puede variar de 500 metros hasta 10 km. El tiempo de vida de este fenómeno es de 5 a 30 minutos, siendo que en caso de que se trate de un microreventón sus dimensiones horizontales serán de hasta 4 km, y durara menos de 15 minutos. También puede ser reventón húmedo o seco, según si la precipitación llega al suelo o se evapora antes. Estos fenómenos también pueden ocurrir por el enfriamiento súbito del aire, ya que cuando en la nube se evaporan las gotas de agua o hielo y pasa del estado líquido o gaseoso, el aire se enfría y como el aire frío pesa más que el caliente, la masa de aire tiende a descender.

Cuando estos fenómenos ocurren en el monte o selva, sólo se ve la huella que deja el paso destructivo del reventón, pero cuando se observa en zonas urbanas presenta características de fenómeno meteorológico extremo, ya que pone en peligro la vida de las personas y deja daños a la infraestructura urbana. Ejemplos de ello se han visto en muchos lugares de Yucatán, prácticamente en los últimos 10 años, como han sido los fenómenos en Mérida ocurridos el 28 de mayo de 2009, en la zona oriente y nororiente, y el 2 de abril de 2012, en el centro poniente de la ciudad, así como el de Valladolid que dejó una muerte, y así se pueden ir nombrando varios más.

No hay defensa ante este fenómeno, no tenemos la tecnología adecuada aún en México, sólo sabemos que se presenta al momento en que ocurre. Agradezco el apoyo para este escrito del doctor Rick Álvarez, mi antiguo profesor del NOAA.