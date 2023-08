Mundo en peligro, “Ebullición Global”

Ha llamado la atención el intenso calor, con cifras récord, y el tiempo muy largo de las altas temperaturas que están ocurriendo en muchas partes del mundo, nadie se salva ni nosotros en Yucatán, y eso es debido a un suceso que ocurrió en 2016, en donde las temperaturas globales se incrementaron 1.25 grados Celsius, provocando oleadas de calor a nivel mundial no vistas en el planeta Tierra. En esa ocasión se advirtió por los científicos dedicados a estudiar el Calentamiento Global del peligro de los valores alcanzados en el clima, y señalaron que había que tomar medidas más estrictas y drásticas con la quema de los gases tipo de invernadero, los cuales eran quemados a niveles muy altos. En la COP de París de 2015 se tomaron acuerdos para evitar esa situación. Pero, ¿entonces qué paso? Pues no se respetaron acuerdos, sino que la quema de fósiles derivados del petróleo y carbón siguió a todo lo que da, condenando al mundo a un escenario catastrófico que ya nos alcanzó.

Hemos rebasado el punto máximo del Calentamiento Global, al incrementarse 1.5 grados Celsius la temperatura, algo que no se esperaba que ocurriera antes de 2040 ó 2050. Los científicos de la Organización Meteorológica Mundial advierten, a través del Secretario General de la ONU, que en días pasados superamos la era del Calentamiento Global e ingresamos a la era de la “EBULLICIÓN GLOBAL”, es decir, que el aire es irrespirable, el calor insoportable y la inacción climática inaceptable. Para muestra un botón, el pasado julio ha sido el mes más caluroso desde que se tiene registros, y la muestra física es palpable, principalmente en varias partes del mundo, donde vivimos un verano cruel con mayor énfasis en América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía. El planeta es un desastre y los culpables de esto somos los seres humanos que lo habitamos. Todo lo advertido se cumplió a una velocidad sorprendente.

La “EBULLICIÓN GLOBAL” significa que el Calentamiento Global alcanzó un punto crítico, lo que provocará una serie de eventos extremos, con cambios drásticos del clima y, lo peor, será el derretimiento acelerado de los casquetes polares.

Lo observado en julio es un anticipo de la dura realidad del cambio climático y un anticipo del futuro obscuro, climáticamente hablando, que nos espera. Por ello se agudiza la urgencia de reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

Pronto veremos eventos climáticos no observados en muchas partes del mundo, lo que también afectará a la Península de Yucatán, pero, como siempre, no faltaran los escépticos que dirán que se está exagerando. Amable lector, juzgue usted si el calor que estamos sintiendo es normal y los eventos raros como minitornados y ventiscas también lo son. Aunque aparezcan los criticones de siempre, esos que dudan viniendo, sobre todo, de la parte oficial, que es la que más debería de estar al tanto, para poder tomar las medidas pertinentes para la protección de la población, ya que esto no es un juego. Hay que unir fuerzas para enfrentarlo.