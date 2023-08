“El Niño” y los ciclones erráticos

La tormenta tropical “Franklin” del Mar Caribe ha dado dolores de cabeza y está poniendo nerviosa a toda la población de la isla Española, donde se encuentran los países de Haití y República Dominicana, pero así es con los fenómenos meteorológicos, que a veces no es que no hagan lo que dicen los modelos matemáticos, sino que no se desarrollan y mueven con una lógica desde el punto de vista meteorológico marcado por los modelos matemáticos que desconcierta al mundo científico, pero siempre han existido, no es la primera vez que se presentan y ejemplos de ellos hay muchísimos, como lo fueron: “Gilbert”, “Isidore”, “Dean”, “Wilma”, “Roxanne”, “Opal”, “Emily”, “Grace”, y un mundo de ciclones que dieron dolores de cabeza para poder seguirles la pista, y ver hacia dónde se dirigirían. Lo principal es que no se cumplió lo que marcaba el modelo y sí se logró alertar a tanta gente de zonas que en algún momento tuvieron que prepararse, aunque al final ni de chiste paso el fenómeno por sus zonas.

¿Pero qué tal si hubiese pasado de último momento por algún cambio no previsto y los afectaba?, entonces las reclamaciones serían por el daño y no por el susto, y eso precisamente estamos viviendo con la tormenta “Franklin”, justo ahora que estas líneas se escriben. Cuando usted lea esto, ya se sabrá con mayor exactitud a dónde irá y a quiénes afectó, pero así son los pronósticos de los ciclones, los modelos matemáticos no son magia pura de la meteorología, ojalá lo fueran, pero sí ayudan a tomar decisiones importantes, son una herramienta valiosísima y al menos dan una idea de hacia dónde se va a dirigir el ciclón, aunque cambie un poco el punto de impacto final.

La tormenta “Franklin”, desde que nació, tiene un comportamiento errático, ya que enfrentó todo tipo de fenómenos meteorológicos, desde aire seco y aire cortante que le provocaron que no tenga una definición exacta de su comportamiento, por eso no se ajusta al modelo, y así se fueron salvando pese a que se preparó la isla de Puerto Rico, en su caso la Isla Española, desde ayer, estaba preparada porque “Franklin” iría hacia ahí por la noche, y aún no decide si toma ese rumbo completo, aunque los modelos marcan igualdad, o sea que todos indican lo mismo, pues lógicamente empieza el juego de estar cambiando por donde exactamente entrará a la isla y esto también causa estrés a la población, pero cuando hay el fenómeno de “El Niño”, el mismo viento cortante que genera provoca un caos dentro de los ciclones a los que afecta. El ejemplo clásico para Yucatán es “Isidore”, el gran huracán que nos afectó hace 21 años en 2022, el cual venía muy errático en su comportamiento de desarrollo y trayectoria a seguir, y de hecho nunca siguió lo que marcaban los modelos. “Isidore” hizo lo que le dio su gana y lo errático por no seguir lo que dicen los modelos, hace que la población yucateca esté más pendiente del comportamiento que tendrá la presente temporada de ciclones, ya que estamos en la fase crítica de los mismos, la cual inició el 20 de agosto y terminará el próximo 10 de octubre, aunque la temporada seguirá y terminará el próximo 30 de noviembre.