Lluvias y nivel freático en 2023

Algo que se olvidó o se quiere olvidar, son las inundaciones por rebose del acuífero de Yucatán 2020, cuando fuimos azotados por 4 ciclones tropicales, lo que provocó que el nivel del agua subterránea alcanzara la cifra jamás imaginada de 5.20 msnmm y rebosara en zonas del noroeste y norte de la ciudad de Mérida, y la zona noreste del Estado, en especial entre Tizimín y Río Lagartos. Áreas donde el nivel del terreno con respecto al nivel medio del mar (msnmm) era menor a 5.00 msnmm, afectando al fraccionamiento Las Américas y al norte de Ciudad Caucel, a todas las comisarias ubicadas al noroeste y norte de Mérida, y a la franja de más alta plusvalía ubicada al norte de la capital, además de todos los estacionamientos subterráneos de la ciudad y al único paso a desnivel de la urbe. Asimismo, a todas las sascaberas convertidas en parques que quedaron por debajo de los 5.00 msnmm, todo esto debido a la precipitación total acumulada anual de 1.873,2 lt/m2, una cantidad jamás registrada en la historia de Mérida y de Yucatán.

Pues bien, este año 2023, el nivel de agua subterránea bajó después de la sequía y las lluvias irregulares que cayeron en esta temporada el registro del manto acuífero está en 1.71 msnmm, mismo que ahora es menor si lo comparamos con lo que dejó el huracán “Isidore” en 2002, y muy por debajo a la que se registró con las extraordinarias lluvias que trajo la tormenta tropical “Cristóbal” en junio de 2020, las que estuvieron muy por arriba del nivel normal del acuífero yucateco.

Las lluvias de este año, hasta mediados de octubre, se han comportado por debajo del promedio con 856.0 lt/m2 de altura de lámina de agua precipitada, esto hasta el momento que hicieron que el acuífero yucateco se mantuviera en 1.74 msnmm y, aunque la temporada de lluvias ya finalizó, no hubo ningún problema con la elevación del acuífero que estuvo muy lejos del punto crítico de 5.20 msnmm. Actualmente, con las pocas lluvias en octubre y lo irregular de las mismas, todo en apariencia está tranquilo, pero el peligro no ha pasado y aunque apenas acaba de llegar el primer frente frío de los 6 posibles, no se ha presentado mucha precipitación pluvial con acumulados importantes, pues basta recordar que ningún ciclón nos ha afectado ni directa ni indirectamente, también por lo que esas lluvias que a veces traen no se han dado hasta ahora.

No hay que perder de vista que en esta temporada irregular de lluvias, la falta de precipitaciones tipo ciclónico y la tardía llegada del primer frente frío no abonaron a una recuperación del nivel freático y que bueno, porque el peligro aún está latente, ya que bastaría que el nivel del agua subiera 3.50 msnmm para volver estar en problemas. Aunque falta ver qué sucederá en lo que resta de octubre y los meses de noviembre y diciembre, lo más que sucedería es que cayera una lluvia muy fuerte debido a la llegada de algún frente frío, lo que es una posibilidad, ya que hay que recordar que en febrero de 2021 cayó una lluvia en la zona de Motul de 250 mm de altura de lámina de agua precipitada, a raíz de un frente frío, y eso puede repetirse.