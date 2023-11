Fin de la temporada de huracanes 2023

Mañana, jueves 30 de noviembre de 2023,finaliza la temporada de ciclones tropicales, un periodo que tuvo un comportamiento muy activo con 20 fenómenos meteorológicos con nombre y una depresión tropical, la No. 21. Sólo restaron 2 nombres para que se acabaran los asignados a esta temporada.

El pronóstico para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, del doctor Phil Klotzbach, quien es el encargado del proyecto de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, en sustitución del fallecido doctor William Gray, sorprendió a todo el mundo científico, ya que el grupo de pronosticadores de esta Universidad daba un augurio muy elevado de posibles formaciones pese a que ya se había anunciado la presencia de “El Niño”, y eso no era normal, ya que cuando se presenta este fenómeno, las proyecciones son por lo general por debajo del promedio que es ahora de 14 ciclones con nombre, y a su vez, la prestigiada Universidad Estatal de Colorado, E.U., pronóstico un periodo por encima de los 18 huracanes ciclones, lo que no era normal, pero entre las explicaciones de tal cantidad de fenómenos está que el OcéanoAtlánticoha presentado temperaturas oceánicas muy por arriba de su promedio, las ondas tropicales de África iban a salir muy vigorosas y eso presagiaba una gran formación de ciclones, pero también había la incertidumbre de que tan fuerte iban a ser los vientos cortantes para no dejar que se formaran los huracanes, o si formaban, qué tan fuertes serían para no dejarlos desarrollarse a fenómenos intensos.

Al final, los vientos cortantes no pudieron con los ciclones y estos se desarrollaron y se comportaron prácticamente como si no hubiera el fenómeno de “El Niño”, y eso sí es de preocupar,ya que, si se vuelven a dar las condiciones de un Atlántico muy caliente con el fenómeno de “La Niña”, que favorece el crecimiento y desarrollo de los huracanes, por lo que el panorama pinta aterrador.

Qué sucedió entonces en esta temporada, pues lo peor,ya que fue ampliamente rebasado el pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, E.U., con la formación de 20 ciclones, de los cuales 13 fueron 13 tormentas, cuando se pronosticaron 10; hubo 4 huracanes moderados categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson, cuando se pronosticaron 5; y 3 huracanes intensos categoría 3,4 y 5 de la escala SaffirSimpson,habiéndose proyectado 4 y una depresión tropical; además, hubo 3 huracanes intensos, entre ellos “Lee”, que fue categoría 5 de la escala SaffirSimpson. El fenómeno de “El Niño” poco hizo para frenar los fenómenos meteorológicos.

Otro detalle a considerar fue que la Alta Presión de Azores, aunque sí estuvo presente y se temía lo peor, los ciclones no se dirigieron hacia el Mar Caribe, ya que la Alta Presión se dividió en dos y permitió que la gran mayoría de los fenómenos se fueran al Atlántico norte sin afectar a tierra. También, llamó la atención la relativa calma de la actividad del Mar Caribe,y ahí sí habrá que analizar si el viento cortante tuvo que ver.

Lo que sí cabe mencionar, es que la Península de Yucatán se la pasó nuevamente tranquila en esta temporada y ya son 21 años sin afectación de un huracán intenso, pero no hay nada escrito, porque podrían pasar otros 21 años sin afectación.