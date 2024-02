Llegó la sequía 2024 y de acuerdo a los modelos matemáticos de predicción viene fuerte, debido a dos factores importantes que la acompañarán; el fenómeno de “El Niño”, que ya está en decadencia y deberá terminar en marzo, e inmediatamente ingresamos a la fase neutra para abril y mayo, y se espera que la sequía sea fuerte, pero sin descartar aún la presencia de algún frente frío que pueda llegar a la zona, ya que estos no han finalizado, sino que lo harán hasta el próximo 15 de mayo, por lo que la posible afectación de alguno de ellos está latente, sólo que ahora más que frío pudieran provocar tiempo severo por al choque violento de la masa de aire frío y pesada con la masa de aire caliente y húmeda, y como estará fuerte la sequía y hemos tenido una intensa temporada de frentes fríos no se descarta el encuentro de dos masas de diferente peso y temperatura de alta intensidad.

La parte pico de la temporada de sequía será de la segunda quincena de abril y todo mayo, hasta que comience la temporada de lluvias, cuando por lo general se presentan las temperaturas más altas, siendo el récord para la ciudad de Mérida de 43.6 °C ocurrida un 26 de abril de 2015, y para el estado de Yucatán de 49.0 °C, en el poblado de Santa Elena, un 28 de abril de 2015. La última más alta registrada en Mérida fue del 13 de abril de 2020, con un valor de 41.7 °C, y cabe señalar que el promedio de temperaturas más altas desde el 2015 para la capital ha sido de 40.5 °C, con el actual cambio climático que estamos viviendo.

Las temperaturas más altas siempre se dan en las grandes manchas urbanas del Estado, principalmente en Mérida, con su gran plancha de concreto, pavimento y falta de árboles, pero la zona más caliente es el oeste, suroeste y sur, y menos caliente la zona este y sureste, que es el área más arbolada de Yucatán. Para la ciudad de Mérida, las zonas más calientes son las del norte, noreste, noroeste, oeste, suroeste y centro, y las menos calientes son la sureste y sur, todo esto debido en gran parte a la cobertura de árboles o zonas verdes existentes.

Es importante ayudar a que no proliferen incendios que podrían causar daños a las propiedades y pérdida de la vegetación, por lo que se pide no tirar colillas de cigarro encendidas, botellas de vidrio en las carreteras, no quemar basura, no hacer fogatas en el monte y hacer sus guardarrayas para proteger sus propiedades si vive en el monte o al final de las manchas urbanas, y si detecta un incendio llamar al 9-1-1 para reportarlo. Por lo que se refiere a los cuidados para la salud, es substancial estar hidratado y tomar mucha agua, usar ropa clara y de maga larga, sombrero, gorra o sombrilla, bloqueador solar No. 30, estar al pendiente de los niños y los ancianos, cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos, estar pendientes de sus mascotas que estén en sombra y con agua, regalar un balde de agua a las mascotas de la calle y a los pajaritos.

Hay que recordar que si nos da un “golpe de calor”, hay que acudir inmediatamente a un servicio médico, porque si no se atiende puede ser mortal. Para finalizar, los modelos matemáticos de predicción indican que tan pronto inicie el mes de marzo, a mediados para ser exactos, podríamos tener temperaturas de hasta 40°C, y estas se repetirán varias veces.