Mil historias por contar, una vida por vivir

Por: Karla Martínez

Te has preguntado cómo sería tu vida si tuvieras mucho dinero, si hubieses estudiado la carrera de tus sueños, o casado con un viejo amor de la secundaria?

Estas interrogantes y muchas otras se las plantea Nora Seed, quien es la protagonista de una de las novelas más populares del momento, “La Biblioteca de la Media Noche”, del escritor británico Matt Haig.

No pretendo dar spoilers, ni contar a detalle la historia para que cuando la lean, la puedan disfrutar al máximo, lo que sí, es que trataré de abordarla desde una perspectiva crítica.

Primero que nada, quiero resaltar el dinamismo y agilidad creativa del escritor, quien hace que su historia se lea de manera fluida sin perder el interés a los detalles. A los lectores nos adentra en la vida tediosa, algo abstracta y sin sentido de la protagonista, en la que convergen personajes secundarios que le dan fuerza a la narrativa.

Las reflexiones se dan de manera natural, orgánica en cada capítulo, ya que todos en algún momento hemos pensado qué sería de nosotros si hubiésemos optado por alguna elección diferente, lo que pone en duda la felicidad presente, ya que al no valorar nuestra propia historia, solemos boicotearla.

Dicen que las cosas y circunstancias pasan por algo, la mayoría de las veces para darnos una fuerte lección, y es donde comienza a desarrollarse la historia de Nora, cuando toma una decisión que la pone al borde del abismo y le permite estar en un aparente limbo que es denominado; “La Biblioteca de la Media Noche”. Ahí es donde una vieja amiga aparece en acción, para ir guiando sus elecciones al momento de tomar un libro, ya que en cada uno, tiene la oportunidad de experimentar vidas y situaciones diferentes, pero que al concluirlas, siempre le dejan un vacío inminente, y es cuando se da cuenta de que no hay vida perfecta, que no hay nada más importante que el aquí y el ahora. Lo único que puede pensar es que no sea demasiado tarde para retomar su vida raíz (original), denominada así por el autor.

La mayoría de las personas vivimos de manera automática, sin prestarle atención a los detalles, ni disfrutar lo hermoso que nos brinda la naturaleza, la familia, los amigos o los factores que nos rodean, todo lo damos por hecho, y lo queremos de la forma más rápida posible, pero si supiéramos cuándo sería nuestro final, trataríamos de aprovechar las situaciones al máximo. Pero, ¿por qué esperar a que algo trágico nos cambie la forma de ver las cosas y sentir la vida? Este es uno de los grandes mensajes que nos pone al descubierto Matt Haig, y nos hace darnos cuenta de que realmente no hay vidas perfectas, todos en algún punto han atravesado por circunstancias dolorosas, ¿qué sería de la vida sin los tropiezos y obstáculos? Simplemente seríamos entes planos, no tendríamos la oportunidad de crecer como humanos, ni tuviéramos las herramientas necesarias para enfrentar la gran rueda de la fortuna llamada vida.

Por ello, tratemos de valorar las historias, en la única vida que nos tocó vivir.