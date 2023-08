Hablemos de existencialismo en la novela “El extranjero”, del escritor, filósofo, dramaturgo, periodista y ensayista nacido en la Argelia Francesa, Albert Camus (1913-1960).

La obra se centra en la vida de su personaje principal cuyo nombre no es revelado y se le conoce por su apellido Meursault. Inicia con la pérdida de uno de sus seres queridos (no diré cuál para que se puedan sorprender al leer el libro). Lo importante de este desarrollo es que se comienzan a visualizar las pinceladas existencialistas: en el personaje hay una auténtica ausencia de emociones, que al principio se torna desesperante para los lectores, pero ahí radica la magia de este tipo de relatos. Ya que junto con los personajes vamos sintiendo la desesperanza, el tedio, el hambre, regidos únicamente por el malestar físico que forma una simbiosis con la parte emocional del ser humano.

Al ir avanzando en la historia, la falta de interés en las situaciones que rodean a Meursault son preocupantes, ya que la mayoría de las personas solemos demostrar nuestros gustos, intereses, pasiones hacia determinadas cosas; no concebimos la idea de ser parcos con nuestros sentimientos.

A continuación, un fragmento:

“Por la tarde, Marie vino a buscarme y me preguntó si quería casarme con ella. Le dije que me daba igual y que podíamos hacerlo si era su deseo. Me preguntó entonces si la quería. Contesté como ya había hecho una vez, que nada significaba eso, pero que ciertamente no la quería. -¿Por qué te casarías entonces conmigo?, dijo ella. Le expliqué que la cosa no tenía importancia alguna, pero que si ella lo deseaba podíamos casarnos. Además, era ella la que lo preguntaba y yo me limitaba a responder que sí. Comentó ella que el matrimonio era cosa seria. Respondí: No”.

Esta parte dice mucho de Meursault y de su exceso de sinceridad por nombrarlo de alguna manera, ya que no le importaba en lo más mínimo el sentir de la otra persona, sino únicamente revelar su verdad y cómo se sentía él ante la situación.

Esto nos lleva a la importancia que le damos a decir las cosas que los demás quieren escuchar, antes de abrirnos con total sinceridad ante el mundo, para evitar herir susceptibilidades. Pero si reflexionamos ante este tipo de circunstancia, yo creo que debería de existir un equilibrio donde la honestidad y el saber cómo se dicen las cosas vayan de la mano.

Camus pone la teoría existencialista en todo su esplendor en este libro, que aunque no es muy extenso, es bastante profundo. La moral sale disparada, asustada por la ventana al encontrarse con un ser humano como Meursault, donde su falta de compasión, temor ante la muerte y castigo no tienen ningún sentido, más que su propia existencia, el aquí y el ahora, lo que es palpable, que a final de cuentas es lo que tenemos todos, pero sumamente crudo para ser digerido a la ligera.

Es un extranjero porque no logra ser entendido por una sociedad conformada de ciertas reglas, valores, costumbres, etc., es castigado más por sus sentimientos y formas de ver la vida, que por lo atroz que haya llegado a cometer.