Escribo por las que ya no pueden, por las que silenciaron de manera forzosa, por las que les arrancaron sus esperanzas y su vida de la manera más burda y cruel.

Pensar en este cáncer tan agresivo que está mermando a la mayoría de la sociedad, me da vértigo, escalofríos y me cuestiono, ¿dónde quedó la humanidad?, ¿qué llevan los seres humanos dentro del corazón para ser capaces de tan deleznables actos?

En lo que va del año a la fecha, se han registrado 426 feminicidios en México, lo que podría ser una cifra aproximada, sin embargo hay asociaciones civiles y de investigación que piensan que ese número podría ser aún mayor. Nuestro país está en séptimo lugar de feminicidios a nivel Latinoamérica, situación agravante que necesita de una solución eficaz y contundente, pero con el blandengue actuar de las autoridades se impide la posibilidad de ver la luz al final del túnel, simplemente no se visualiza una medida que pueda erradicar el mal que nos aqueja.

Hace unos días terminé de leer el libro de “Feral”, de la escritora mexicana Gabriela Jáuregui, donde la temática principal es el asesinato de una de cuatro amigas, que más que una amistad forjaron lazos más fuertes, donde ya se consideraban familia. El tsunami de emociones que la tragedia generó las sorprendió, no tenía cabida en sus planes, en sus sentimientos, en sus lazos de hermandad, se volvió una realidad subalterna y extremadamente dolorosa.

En el proceso de buscar respuestas, al culpable, simplemente parecía imposible, apoyarse en autoridades que supuestamente estaban para protegerlas, más que acercarlas, las alejaban cada vez más, al grado de agredirlas, y no sólo a ellas, sino a las tantas otras mujeres que también estaban en busca de respuestas de sus desaparecidas.

“Diario les llegaban noticias: un departamento incendiado con madre e hija dentro; una mujer descuartizada en una cajuela, otra asfixiada, otra ahorcada; de la que se fue en un taxi y nunca regresó, de la que se fue de fiesta y nunca volvió, de la que encontraron en casa de otro taxista apuñalada, de la que encontraron en un microbús violada y asesinada…”, y mucho más. Al leer lo anterior se me hizo un nudo en la garganta y fue inevitable sentir mis lágrimas en las mejillas, no podía controlarlo, me cuesta creer que ese tipo de atrocidades sigan sucediendo y de manera frecuente, que con el crudo porcentaje de asesinatos de mujeres al día, mientras estoy escribiendo este artículo, ya mataron a otra y a otra y a otra…

Por eso cuando marchamos, cuando pintamos, cuando destruimos, cuando quemamos, es claro que no podemos regresar a las que ya no están, pero es nuestra catarsis regida por la impotencia, exigir lo que por derecho nos corresponde y que con total impunidad nos lo niegan: la seguridad.

A lo largo de la historia hemos sido perseguidas, silenciadas, sojuzgadas, nos impidieron mucho tiempo tener contacto con los libros, al conocimiento y libre albedrío; ahora nos matan como si fuéramos cualquier cosa, pero ya no más, no nos vamos a callar, seguiremos luchando, gritando, exigiendo lo que nos pertenece, pero sobre todo nos cuidaremos entre todas, porque juntas hacemos la fuerza que tanto nos hace falta.