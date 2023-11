De la realidad a la ficción sólo hay un paso

Hoy toca el turno de hablar de una de las escritoras mexicanas más destacadas del siglo XX, Guadalupe Dueñas de la Madrid, y de su obra “Tiene la noche un árbol” (1958), que con su nostalgia, secretismo y espiritualidad, me llevó a recorrer los umbrales más recónditos de la sociedad mexicana.

El libro consta de 25 cuentos que reflejan la parte de la vida íntima de la escritora, en ellos nos deja sentir la soledad que de alguna manera vivió día con día en el núcleo familiar. Su padre era un hombre sumamente religioso y su madre la antítesis, liberal y con una mentalidad más abierta. Sin embargo, quien llevaba la batuta era la parte paterna, la cual recluyó a la escritora en internados hasta cumplir la mayoría de edad. Ella no escribiría a una edad temprana, y al hacerlo le pediría a su tío que fuera juez de sus textos, lo que determinaría su camino literario a seguir: le sugirió no escribir poesía sino prosa que ya era bastante poética; por lo que hasta la fecha no se le conoce poesía, sino ensayos, y cuentos por lo que es considerada una de las mejores en ese rubro.

La narrativa de Dueñas es sombría, sarcástica y, de vez en cuando, mezcla su realidad con la ficción para tratar de despistar a los lectores, pero si uno se adentra en la vida de la escritora puede desvelar los secretos que como joyas aparecen en su prosa.

Uno de los cuentos que más me impactó fue el de la “Historia de Mariquita”, donde relata que una de sus hermanas nació antes de tiempo y con problemas de salud, por lo que terminó falleciendo. Sin embargo, el padre no logra aceptarlo y nadie en su sano juicio pudo hacer nada para lograr que la enterraran. En un acto de preservarla la metió en un bote que en algún momento sirvió para poner chiles, y con su química casera la tuvo durante años conviviendo de alguna manera con ellos; cada año le cambiaba el líquido que la arropaba todos los días -Dueñas pensaba que era aguardiente con sosa caústica-, al morir el padre ya no hubo quien hiciera ese trabajo, por lo que el líquido cada vez se veía más turbio, pero eso sí, la llevaron cuando se mudaron, ella y sus hermanas. Llegó un punto donde pasaban cosas inexplicables en la casa, por lo que “las sirvientas inventaron que todo era culpa de la niña que tenían guardada en el ropero: que en la noche su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones; como todas éramos solteras con bastante buena reputación se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote a la que ni siquiera levantaron calumnias”.

Entre lo rara y algo problemática que era la familia de Guadalupe, resultaron tener un vínculo bastante fuerte, en donde la religión regía la educación de ella y sus hermanos, al principio fueron 14, pero sólo 8 lograron llegar a la edad adulta.

Invito a los lectores a sumergirse en las maravillosas letras de Guadalupe Dueñas que los atrapará con sus anécdotas convertidas en verdadera literatura.