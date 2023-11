Como parte de la celebración del Día Nacional del Libro en México -ante lo cual vale la pena resaltar que se celebra el 12 de noviembre debido al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, mejor conocida como la Décima Musa-, quiero dedicar este artículo a uno de los inventos más maravillosos que existen sobre el planeta tierra, y de esta manera analizar brevemente, diferentes criterios y pensamientos de escritores sobresalientes con respecto al libro.

Jorge Luis Borges dice que: “De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”, esta es una frase con mucho impacto, ya que realmente en los libros podemos ver, sentir y adentrarnos en la mente de los escritores de una época u otra, como fiel reflejo del pensamiento humano, y de esta manera poder determinar y conocer distintas costumbres, vestimentas, comidas, paisajes, lugares, etc.

Por otro lado, Lope de Vega, poeta y dramaturgo español, comenta: “Libro cerrado, no saca letrado”, ya que de lo que tenga para aportar, sino es consultado, no se podrá obtener el mayor provecho ni aprender lo que tenga guardado en sus páginas con el propósito de enseñarnos, demostrarnos o explicarnos sobre un tema en específico perdiendo su valor para lo que fue concebido.

En lo personal, los libros me han salvado de muchas vicisitudes, así como acompañado en todo momento, en ellos he encontrado consuelo, un caudal infinito de aprendizajes y me han ayudado a moldear mi carácter, por lo que se me viene a la mente la frase célebre del padre del modernismo Rubén Darío donde dice que: “El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento, y manantial del amor”.

Pero no sólo es leerlos, sino cuestionarnos sobre su contenido, de alguna manera filosofar con ellos, crearnos un criterio propio de las circunstancias y factores plasmados, ya que es una de las mejores características del libro, que nos enseñan a pensar por nosotros mismos, no creer en todo lo que nos dicen, nos ayudan a desarrollar la razón, vital en estos tiempos tan turbulentos, lo cual Umberto Eco, semiólogo y escritor francés, deja muy en claro en una de sus frases célebres: “Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa”.

La ignorancia es un mal que nos aqueja en todos los sentidos, derivando en violencia, racismo, homicidios, tabúes, prejuicios, crímenes de odio, etc., por lo que el novelista y poeta español Ricardo León y Román afirma que:

“Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre”. Los libros están hechos para volarnos la cabeza, las emociones, nuestra imaginación y sembrar en nuestro interior la semilla de la sabiduría, no importa su presentación: digital o física, lo significativo es sumergirnos en su mundo dejando que la magia de las palabras nos transformen y haga de nosotros seres humanos mejores.