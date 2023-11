La violencia impera de manera desenfrenada en México, con el simple hecho de ser considerado “diferente” o no encontrarse dentro del canon de lo “normal”, automáticamente tú vida corre peligro.

La muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Nieves, ha despertado innumerables especulaciones hacia el atroz crimen. La fiscalía de Aguascalientes no se ha hecho esperar, y dentro de sus declaraciones se encuentra disturbio, pleito pasional que terminó en asesinato y posteriormente en el suicidio de la pareja de le magistrade, situación que ha causado indignación por lo que en diferentes puntos significativos de diversas ciudades del país se han organizado marchas para pedir se esclarezca y no quede impune tan deleznable delito, acompañado del grito unánime: “Crimen pasional, mentira nacional”.

Jesús Ociel Baena Saucedo fue la primera persona no binaria en obtener un puesto en la magistratura electoral a nivel América Latina, así como un referente y activista en pro de los derechos de los no binarios y de la comunidad LGBTQ+ en general, por lo que habría recibido múltiples amenazas de muerte a lo largo de su trayectoria y que fueron recrudeciéndose en los últimos cuatro días antes de su muerte, por lo que su hermana Cinthya Baena insiste en que la verdadera causa del asesinato fue por odio y discriminación.

Los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+ han ido en aumento, México se encuentra en el segundo lugar después de Brasil, en América Latina, en atentar contra la vida de las denominadas minorías de género, lo cual sufre un contraste significativo con el avance que se ha tenido en la cuestión legal de los derechos de la comunidad.

Ximena Manríquez, coordinadora del Observatorio, iniciativa de la Fundación Arcoíris comenta: “También hay que nombrar el contexto generalizado de violencia en el país, en donde esta situación de la economía criminal nos vuelve mucho más vulnerables a todas las personas y particularmente a la población LGBTQ+”, resultado de los prejuicios, comunidades extremadamente religiosas, discursos de odio y particularmente una mentalidad arcaica cuyo núcleo pondera en el machismo.

La educación cumple un papel importante, los padres de familia tienen un reto donde el nivel de complejidad se hace cada vez más grande a medida que pasa el tiempo, en el cual una de las herramientas principales que se le debe proporcionar a los hijos es la del respeto, sea cual sea la condición del ser humano, y de esta manera tratar de bajar los índices delictivos en las generaciones que vienen.

Sueño con un mundo utópico, pero posible, donde no se matan mujeres, niñas y adolescentes, donde las personas puedan expresar sus ideas, inquietudes, ser y amar libremente sin miedo a que la vida les pueda ser truncada, donde las lágrimas solo broten de alegría y los dolores sean parte del desgaste del cuerpo por el tiempo.

Mientras tanto, no bajaremos los brazos, seguiremos adelante al pie de lucha, con la frente en alto para exigir lo que por derecho nos corresponde, no dejaremos que nos amedrenten, visibilizaremos con más fuerza que existimos y de que somos parte de la sociedad, somos médicos, abogados, maestros, ingenieros, arquitectos, albañiles, mecánicos, contadores, banqueros, empresarios, etc., en pocas palabras, somos seres humanos.