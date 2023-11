Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero ¿en qué radica la importancia de esta fecha? En contribuir y difundir campañas para prevenir el maltrato y la violencia en contra de las mujeres y las niñas, ya que 9 de cada diez mujeres han recibido agravio alguna vez en su vida.

La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en 1999, para honrar la memoria y activismo de las Hermanas Mirabal asesinadas (1960) durante el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Patria de 36 años, Minerva de 32 y María Teresa Mirabal de 26, fueron capturadas y atacadas cuando regresaban a sus casas después de ir a visitar a sus esposos en una cárcel de Puerto Plata, por agentes que hicieron ver sus muertes como un accidente automovilístico, sin embargo, la sociedad ya sabía que tarde o temprano serían silenciadas por causarle incomodidad al Gobierno de Trujillo. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas debido a la representación simbólica de la metamorfosis sobre la evolución y cambio del ser humano, fueron un referente de lucha por lo que se realizaría en su memoria, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia.

“Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, definición de la violencia contra la mujer promulgada por la Asamblea General de la ONU en 1993.

En nuestro Estado, se han establecido avances significativos en cuanto a la producción de los derechos de las mujeres, para fortalecer y proteger la integridad de cada ciudadana, sin embargo, se siguen suscitando lamentables así como deleznables actos que atentan contra la vida de muchas mujeres, por lo que es imperativo reafirmar nuestra postura ante los hechos y conocer a profundidad sobre nuestras leyes.

No dejemos atrás la violencia también emitida hacia mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, subiendo el grado de vulnerabilidad y rezago. Por lo que confirmo la vasta red de apoyo que tenemos en Yucatán con la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), que trata la diversidad de las problemáticas, teniendo una alternativa de solución según sea el caso, por lo cual ha implementado programas vanguardistas que van desde recibir tres veces la paga de la renta para que no regresen de nuevo con su agresor, hasta acompañamiento en la búsqueda de un trabajo que les permita llevar el sustento para el bienestar de los hijos. Por otra parte, está el de Apoyo económico para cuidadoras, que son las personas que se hacen cargo de los hijos de una mujer que ha sido privada de la vida, programas para madres solteras para que puedan adquirir vivienda, etc.

Todavía falta mucho por hacer. Que este día nos permita seguir creando conciencia y trabajar arduamente como sociedad para bajar el índice de feminicidios, y maltrato hacia las mujeres y niñas, seamos la voz de aquellas que han sido silenciadas, propaguemos sus mensajes y hagámosles un favor, ¡cuidémonos entre todas!