¿Qué harías si tuvieses 15 años viviendo de cuidar las apariencias, tiñéndote el cabello de rubio y ser obligado a hablar un idioma que no es el de tu origen?

La vida de Violetta estuvo sujeta a la total jerarquía de la madre, más que del padre, a la que aparentar lo que no eran recaía como latigazos en la vida cotidiana de Violetta. Su progenitora aprovechaba de su cargo dentro de la Cruz Roja como directora para robar un gran porcentaje de lo que recaudaban, y así poder llevar un estilo de vida muy por arriba del promedio.

Violetta se comenzó a dar cuenta de cómo operaban sus padres y decidió terminar con aquella vida que tanto la asfixiaba, por lo que pone en marcha su plan de fuga, no sin antes robarle el dinero que, valga la redundancia, sus padres habían acumulado de las tranzas que efectuaban. Con 100 mil dólares en la maleta, emprende el viaje para cruzar la frontera a los E.U., teniendo como destino la ciudad de Nueva York.

Cuatro años logró mantener una vida desenfrenada y eufórica, comprando todo cuanto podía, metiéndose líneas de polvo blanco al por mayor. Sin embargo, llegó el momento que tanto temía, en el que el dinero mal habido se le acababa, y no veía otra opción más que buscarse “mariditos” diciéndolo de una forma amable, comienza a recibir abusos, maltratos, entre otros martirios.

“Diablo Guardián” es la novela icónica del escritor mexicano Xavier Velasco, así como ganadora del Premio Alfaguara 2003. Consta de 27 capítulos en los que va alternando la velocidad en la que va guiando al lector sobre la historia, en ellos sientes de repente ganas de decir “esto está yendo demasiado a prisa”, pero hay un momento donde aparece el personaje de Pig –que es un niño huérfano el cual hereda una fortuna- y que funge muchas veces en cierto modo como parte de la conciencia de Violetta, sus diálogos son más tranquilos y matizados.

En la novela también se encuentran referencias pop como “Charlie Brown” (1950) hasta “Superman” (1938), y las combinaciones entre el inglés y el español: “Me voy a los extremos todo el tiempo. A veces te maldigo tanto que hasta rezo para que te vaya mal. -Virgen Santísima, que le amputen un brazo a ese Hijo de la Chingada-. Y otras estoy rezando para que me llames y me saques de aquí y nos vayamos a cualquier pinche nowhere a volvernos una feliz pareja de nobodies. Pero el resto del tiempo trato de no pensar en nada. Más que en mí”.

Lo maravilloso de la novela, es que el autor la escribió a los 40 años, logrando de forma magistral encarnar y crear a Violetta de 15 años, plasmar su sentir, su lenguaje y todo lo que implica estar en plena pubertad. Sin duda, el personaje tiene mucho de la personalidad de Xavier Velasco, y aunque en una de sus presentaciones, a la cual tuve la oportunidad de asistir, él recalcó que Violetta fue producto de la inspiración que le produjo una bailarina, sea cual sea la realidad, el libro te atrapa desde el primer momento, rompiendo con los cánones de los protagonistas hombres y enalteciendo de alguna manera, el empoderamiento femenino.