Muñecas Tiresias: lucha incesante por la unificación de derechos

El pasado 6 de octubre tuve el honor de ser invitada al conversatorio “Detonando la conversación: Diálogos alrededor de las narrativas LGBTQ+”, al terminar la función del documental “Kenya”, dirigido por Gisela Delgadillo, dicho evento fue realizado en el marco del Festival Cinema Queer México, y cabe destacar que como primera actividad del itinerario, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Antropológicas, teniendo como invitados a alumnos de diversas carreras.

El propósito del festival y, lo pongo tal cual se expone, es “A través de nuestras proyecciones, charlas y actividades, buscamos posicionar a la comunidad LGBTQ+ y a quienes la integran al centro de discusión, para así contribuir al cambio de las narrativas alrededor de ésta”, de igual manera comentan que es una iniciativa sueca por lo que combinan producciones de México y Suecia.

¿Cuál fue la importancia de proyectar el documental de “Kenya” dentro del Festival? Visibilizar la lucha que como mujer trans Kenya Cuevas ha enfrentado a lo largo de varios años, y que se intensificó debido al fatídico suceso que vivió al presenciar el homicidio de su amiga Paola Buenrostro, también mujer trans, que se suscitó el 30 de septiembre de 2016 a manos de un ex militar.

Es imperativo señalar que Kenya Cuevas logró que en 2021 la Fiscalía Capitalina emitiera una disculpa pública por haber omitido pruebas sustanciales, así como restado importancia a la declaración de Kenya en su momento, haciéndola ver como un ser sin valía debido a su orientación sexual, derivando lo anterior en que dejaran libre al agresor, y que hasta la fecha sigue prófugo. De igual manera, se ha logrado tipificar estos horribles asesinatos como transfeminicidios.

Otro de los importantes trabajos que ha realizado Kenya es la fundación de La Casa de las Muñecas Tiresias con el propósito de albergar a mujeres trans, las cuales sus familias las ha hecho a un lado, así como a portadoras de VIH, ayudándolas con los tratamientos y cobijándolas y de esta manera darles esperanza a no sucumbir en las calles, ni a atentar contra sus vidas. Uno de los tantos factores que me impresionó del documental fue la afirmación de que la mayoría de las mujeres trans no llegan a la tercera edad, ya que mueren asesinadas, por abuso de drogas, o por suicidio, y claramente no es culpa de ellas, sino por la sociedad que se ha encargado de rezagarlas como si no formaran parte de un todo.

Hay una clara deficiencia o falta de interés por parte de las autoridades en esclarecer registros y de aportar datos oficiales sobre la violencia y asesinatos perpetuados en contra de las personas trans. México ocupa el segundo lugar, después de Brasil, con mayor número de asesinatos registrados de personas trans en el mundo (Balzer, Hutta, Adrián, &Hyndal, 2012).

Sin importar las múltiples amenazas de muerte, y de haber tenido una vida difícil como la mayoría de las mujeres trans, Kenya Cuevas Fuentes es un referente importante de lucha por la salvaguarda de la integridad, así como de los derechos de las mujeres trans en México.

“Con el dolor podemos hacer dos cosas: convertirlo en odio, en rencor, o elaborarlo, sublimarlo y convertirlo en crecimiento, poesía, literatura, fraternidad, solidaridad con las víctimas. Este fue mi camino”, dice Cristina Peri Rossi, y precisamente es el legado que nos está dejando Kenya Cuevas.