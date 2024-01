Importancia de escribir: viaje al centro del origen

Este artículo quiero dedicárselo a un libro espectacular que me ha hecho reflexionar sobre mis inicios en la escritura, y el cual recibí como regalo de Navidad a manos de una de las personas que más admiro y de las que he aprendido muchísimo en este último año.

“De qué hablo cuando hablo de escribir” (2015), obra del escritor japonés Haruki Murakami, le brinda al lector un paseo a lo más íntimo del escritor, desde sus inicios, problemáticas, rutinas para poder llevar a cabo un impecable trabajo creativo como son sus novelas largas, cortas, ensayos, etc.

El libro consta de 11 capítulos: 1. De vocación, novelista. ¿Son los escritores seres generosos?; 2. Acerca de cuándo me convertí en escritor; 3. Sobre los premios literarios; 4. Sobre la originalidad; 5. Ahora bien, ¿qué escribo?; 6. Que el tiempo se convierta en un aliado. ¿Cómo afrontar la escritura de una novela larga?; 7. Una infinita vida física e individual; 8. Sobre la escuela; 9. ¿Qué personajes crear?; 10. ¿Para quién escribo?; y 11. Salir al extranjero. Nuevas fronteras.

A través de ellos, relata de manera sencilla, ágil y con un tecnicismo muy característico de Murakami, cómo inició en este noble y solitario mundo de la escritura, que, sin duda, en lo personal nunca me imaginé que hubiera sido por un fuerte sentimiento interno, cayendo en señal divina, o del Universo, o de su propio Dios, y de ahí nadie lo detendría hasta convertirse en uno de los mejores novelistas japoneses de la historia.

¿De dónde radica la importancia de leer este libro? Tal vez algunos se preguntarán, y la respuesta es muy sencilla, los que estamos inmersos en el mundo de la creación literaria o de otros géneros, tenemos hambre de conocer, de aprender; así como puedo apostar que los que tienen la espinita de querer escribir y aún no se atreven, si lo leen de seguro van a terminar por realizarlo, y no es por darle publicidad ni mucho menos, sino que de alguna manera te impulsa a seguir aquella voz interna que te pide hacerlo. El escritor más que relatar su experiencia, da consejos y sugerencias para sus lectores, y eso es invaluable, no cualquier grande lo hace.

En mi caso, me hizo recordar mis inicios en la creación escrita, que fue cuando cursaba el primer año de secundaria, y llegué a sentir la necesidad de plasmar mis alborotados y rebeldes sentimientos en una hoja de papel y darles forma de versos, que se fueron volviendo estrofas y de ahí poemas, que por supuesto en aquel momento no contaban con un valor estilístico, ni técnico, pero de ahí pude atreverme también a escribir cuentos, ensayos, artículos y dos novelas, una que está próxima a salir y la segunda que se encuentra en la etapa de elaboración. De igual manera, me quedo con bastos recursos que el autor propone y que sin duda, me ayudarán a seguir creciendo y perseverando en las letras.

Una de las frases célebres de Murakami en el libro es “Las palabras tienen poder y ese poder hay que saber usarlo de una forma correcta”, la escritura puede ayudar de múltiples formas, ahora más que nunca en la realidad en la que vivimos, cuánta falta hace expresarnos, dar a conocer nuestras ideas, y no sabes si en el camino alguien te leerá y le cambiarás la vida para siempre, de ahí radica la responsabilidad de aplicarla con valor sustancial.