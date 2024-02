Se terminó el Carnaval y con él gratas experiencias, momentos, algarabía, bailes, vestuarios, comparsas, conciertos, etc. Todo vuelve a la normalidad y cotidianidad, por lo que en este artículo quiero resaltar una parte de toda la vorágine de lo que implica el Carnaval, poco abordada.

El ámbito de vestuario del Comité Permanente del Carnaval está a cargo de Mónica Monjiote, una joven entusiasta, creativa, inteligente y sumamente meticulosa y perfeccionista en lo que hace. Tuvo su primera experiencia como vestuarista en el Cirque Du Soleil, cuando llegó a Mérida en 2015 con el show de Corteo, donde pudo interactuar con varios actores de distintos países, y que debido a su dominio con el idioma inglés, realizó su trabajo de manera impecable y profesional.

En el 2019 la invitan a formar parte del equipo del Comité Permanente del Carnaval de Mérida como jefa de vestuario, hasta la fecha en 2024, pero cada año ha subido de complejidad su labor, ya que los shows, desfiles, etc., han estado cada vez más elaborados. Todo lo que conlleva un vestuario va de la mano de múltiples accesorios; por lo que hasta el mínimo detalle hay que tenerlo en cuenta.

Existen otras personas también involucradas en la realización de penachos, espalderas, muñequeras, pecheras, vestuario en general, zapatos, utilería entre otras muchas cosas. Sin embargo, el trabajo de Mónica comienza cuando estos profesionales le entregan lo que hayan realizado y “termina” hasta que la jefa de vestuario le proporciona el último alfiler al bailarín, actor, cantante, músico correspondiente. Y pongo termina entre comillas, ya que la labor sigue, y aquí es donde entra todo su equipo de trabajo que lo conforman 30 personas (en su gran mayoría mujeres) que son madres de familia, profesionistas, etc., que como Moni disfrutan de su trabajo en backstage y lo hacen con la mejor actitud y empeño.

Ellas ayudan a Mónica con los traslados de vestuario: cargan cajas de accesorios, racks llenos de trajes que muchas de las veces son bastantes pesados, para poder llenar los camiones de 9 y 12 toneladas para que quepa todo, así como botargas, puppets, utilería y demás para que puedan salir impecables los shows. Hay veces que son tantas las horas, que no hay momento para comer o cenar, les agarra la madrugada y el frío, pero el ánimo no decae, al contrario, la fuerza de voluntad de estas mujeres es excepcional, aunque pocos vean su sacrificio, llagas en las manos, moretones, en algunos casos hasta fracturas. Pero repito, no es castigo para ellas, lo hacen de corazón, varias de ellas tienen el mismo tiempo que Moni, desde el 2019.

Ya que el camión esté lleno, arriba a su destino y se tiene que escorar todo en los camerinos, no se deja como sea, lleva un orden. Hay shows en donde los bailarines tienen hasta 6 cambios de ropa, lo que implica un volumen alto de accesorios, trajes, zapatos; de ahí, en el momento de las presentaciones se les ayuda con los cambios rápidos para que puedan salir nuevamente a escena a tiempo.

Al término del Carnaval se pone todo en cajas, se recoge vestuario, y todo lo que se haya llevado, se sube nuevamente al camión y se regresa a la bodega donde una vez más hay que escorar y resguardar.

El trabajo de Mónica y de las mujeres que trabajan con ella es poco valorado, por lo que tienen todo mi respeto y admiración, porque sin ellas no sucedería la magia.