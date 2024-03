La sociedad doble moralista, así como las autoridades, resguardan sus monumentos ante la marcha, tienen miedo de los grafitis, la quema, destrucción de lo material, pero sinceramente, ¿qué se está haciendo al respecto ante los feminicidios, las violaciones, los maltratos emocionales, físicos, así como la pérdida de la integridad de las mujeres a causa de su violentador? Yo creo que el enfoque lo tienen mal direccionado, definitivamente algo están haciendo equivocadamente para que en vez de mitigar la violencia de género, se incremente cada día.

Hoy, 8 de marzo, no festejamos, no queremos que nos feliciten por ser día de la mujer, queremos que se pongan en nuestros zapatos para crear lazos de empatía ante tanta violencia, acoso y asesinatos desenfrenados. Este día aprovechamos levantar la voz por las que ya no están, exigimos, clamamos justicia para todas, y recordamos a aquellas mujeres que de igual manera lucharon con todas sus fuerzas desde sus trincheras, desde su tiempo y época para lograr avances en cuestión de derechos de los que gozamos en la actualidad, pero que seguimos al pie de lucha, porque todavía falta mucho por hacer para las generaciones venideras.

¿Por qué seguir luchando en México? Se estima que en nuestro país existen 10 feminicidios al día; la sobrecarga de trabajo de las mujeres es 4 veces más que la de los hombres; la tasa de participación económica de las mujeres es del 44%, sobre el 76% de los hombres (datos de la página oficial del Gobierno de México).

A lo largo del tiempo, hemos sido perseguidas, acosadas y sojuzgadas. Vivimos en un país donde impera el machismo, la verdadera raíz de todos los males. De igual manera, la falta de educación es un factor predominante. La discriminación de género está a la orden del día, nosotras tenemos que luchar el triple por lo que queremos, para mejorar nuestra condición de vida, exigimos igualdad de derechos y oportunidades.

Otro punto, por el cual marchamos, es que definitivamente hay una pérdida de confianza hacia nuestras autoridades, es un hecho que no nos sentimos seguras en nuestra propia ciudad, en nuestro país, ya que hemos sido testigos de la vorágine de impunidad que impera en nuestra sociedad. La impotencia se ve en lo que plasmamos en las calles, ¡así que no estorben y déjenos vivir nuestra catarsis ante tanto daño provocado!

Nos encontramos entre los 10 primeros lugares a nivel nacional en atentados contra las mujeres, por lo que es deleznable y vergonzoso que a cada rato traten de reiterar que nuestra ciudad es de las más seguras del país.

“El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas”, señala Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Hoy alzo la voz y dedico este artículo a Yeimy (San José Tecoh); a María (Tixkokob); Fátima (Motul); Teófila (Sucilá); Diana (10 años, Dzilam); Litzy (Abalá); Fernanda (Mérida), y por tantas otras mujeres que fueron silenciadas de la peor manera.

Seguimos y seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas.