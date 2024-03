La guillotina fue el símbolo de ejecución durante la Revolución Francesa, la cual dio inicio en 1789, pasaron por sus filos personalidades de suma importancia en su momento como Luis XVI y María Antonieta. Este artefacto no tuvo su origen en Francia como muchos pensarían, sino que ya existía como máquina decapitadora siglos antes en Egipto, Inglaterra y Escocia. “La máquina se basaba en varios modelos, entre ellos la Gibbet de Halifax usada en Inglaterra desde el siglo XIII hasta el XVII, y la llamada Doncella escocesa (The Maiden), que se empleó, desde el siglo XVI al XVIII, en Edimburgo” (Arasse, 1989).

Joseph-Ignace Guillotin fue un cirujano, que también fungió como diputado de la Asamblea Nacional en Francia, quien con la intención de que las penas de muerte fueran rápidas e indoloras, sugiere el uso de la decapitadora que más adelante llevaría su nombre.

Antes de la implementación de la guillotina, los perpetuadores eran sentenciados a sucumbir a través de la espada si eran nobles; hachas al ser plebeyos, y ahorcados si eran simples ladrones. Pero a los herejes y brujas se les quemaba vivos o eran sentenciados a arder en un caldero hirviendo.

El nuevo diseño de la decapitadora corrió a cargo del militar francés Antoine Louise, quien dio instrucciones precisas al carpintero Tobias Schmitdt para construir el nuevo aparato que se convertiría en el causante de un caudal de sangre. Primero la llamaron Louisette, también Louisson, pero luego decidieron nombrarla Guillotina, sin embargo esto no le hizo nada de gracia a Guillotin, quien lamentó a lo largo de su vida que aquel artefacto de la muerte llevara su nombre.

“Escuadrón Guillotina” (1991) es la primera novela de Guillermo Arriaga, la cual está ambientada durante la Revolución Mexicana, teniendo como personaje principal a Pancho Villa, quien en sus hazañas guerrilleras y como jefe absoluto de la división del Norte es abordado por el licenciado Feliciano Velasco y Borbolla de la Fuente, quien elaboró y diseñó una guillotina, con el afán de vendérsela a Villa, y así sacar el mayor provecho en términos capitalistas, pero nunca se imaginó que Villa no sólo no compraría la guillotina, sino que lo integraría como parte de sus Dorados, a él y a sus dos ayudantes, el miedo a morir en batalla estaba presente, pero no le podía decir que no al Jefe supremo.

Teniendo en sus manos el artefacto, integra un escuadrón dedicado exclusivamente a su uso y ejecución denominado Escuadrón Guillotina, los cuales servían para infligir terror ante los hacendados para que sin chistar dieran parte de sus recursos y así poder seguir solventando la Revolución.

Villa firma un contrato con la productora de cine Manual Film Co., que lo va siguiendo a todos lados y cuando quiere hacer una demostración de su magistral guillotina, ésta falla y no buscan cómo repararla, por lo que degrada a Velasco y pasan a trabajar a la cocina. Sin embargo, siempre tenía presente la idea de escapar. “Velasco vivía con la eterna sensación de que Villa era un enemigo potencial que podía escabechárselo en cualquier instante”.

La novela está contada con ironía y humor negro, donde el escritor nos plasma otra historia de la Revolución Mexicana diferente a la ya conocida, sus personajes gozan de una profunda psicología, y el uso de la guillotina como una metáfora de querer cortar de raíz todo lo que no funciona dentro de la sociedad y así obtener un bien mayor.