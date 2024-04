Entrevista a la escritora Liliana Blum (y III)

En la última parte de la entrevista con la escritora Liliana Blum, le dejé sentir una pequeña inquietud en cuanto a que me costaba un poco imaginarme a la protagonista de uno de sus cuentos, que contaba con el nombre de Regina, la cuestión es que el nombre no me cuadraba con la edad avanzada del personaje, a lo que la autora me comentó: “Sí, los nombres son como generacionales, si te fijas las Marianas, las Adrianas son como de los 70. Yo batallé mucho con los nombres de los personajes porque me gusta que sean como distintos, pero al mismo tiempo que no sean como tipo Lady Di, tampoco como tan comunes, como Claudia, por ejemplo, y justo para Regina, en ese entonces me llevaba mucho con Arturo Barba (el actor); por lo que estaba escribiendo esos cuentos y le dije: dime un nombre para una señora ya mayor que está en un asilo, y me dijo Regina, sino te la puedes imaginar es por él”, concluyó acompañado de una risa sincera.

De todos los libros que has publicado, ¿con cuál te identificas más?

Todos tienen mucho de mí, por ejemplo, mi primer libro de cuentos salió en 2003, hace 20 años, y eran cuentos basados en personajes que me llamaban la atención, que no necesariamente tenían algo de mí, el libro se llama “La maldición de Eva”. Sin embargo, “Un descuido cósmico”, es el libro que más me ha gustado escribir y del cual me siento más satisfecha, tal vez porque tiene mucho de mi vida, de mi pasado, con una visión un poco más madura.

¿Tienes algún ritual al escribir?

Mi ritual es sacar a mis perras, tengo un montón de perras recogidas de la calle, les cocino, las atiendo, desayuno, luego trato de escribir hasta la hora de la comida, hago de almorzar; en la tarde doy cursos de lectura, escribo por ratitos, pero bueno, siempre café y algo de musiquita de fondo, mi cerebro trabaja mejor en la mañana, en la noche no doy una, si voy a lograr algo va a ser en la mañana.

Dentro de los cuentos hay una necesidad de cobrar venganza hacia los depredadores sociales, platícame un poco más sobre este factor.

Tengo que empezar por admitir que el deseo de venganza lo tengo y lo he sentido muchas veces, creo que viene de la impunidad que estamos viviendo ahora en el país, con tanta mujer desaparecida, asesinada y sabemos que nadie va a hacer nada, de la impotencia de que estamos solos, solas, entonces claro que uno fantasea con venganza. El tema de los asesinos seriales siempre me ha apasionado mucho, desde muy joven he estado leyendo sobre psiquiatría forense, no quiere decir que yo vaya a hacer algo, pero tanto la literatura cuando la leemos como cuando la escribimos, nos ayuda a catalizar, para sacar ese anhelo de manera sana.

Para concluir con la entrevista, algún consejo que les quieras dar a tus lectores y lectoras

Muchas gracias por serlo y por estar, que lean mucho, pero no lean nada que no les esté gustando, ya que la vida es muy corta para leer libros malos, más bien tengamos inteligencia al momento de comprar un libro, así que lean sólo lo que les guste.