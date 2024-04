Entrevista al escritor Alberto Villarreal (I)

El pasado domingo 17 de marzo, en el marco de la Filey 2024, tuve la oportunidad de entrevistar al booktuber y escritor Alberto Villarreal, cuya popularidad ha cobrado fuerza desde la publicación de su primera novela “Ocho lugares que me recuerdan a ti”, precisamente hace ocho años. El encuentro se dio en la sala de autores, del Salón Ek Balam del Centro de Convenciones Siglo XXI, a las 13:00 horas.

El motivo principal de la entrevista, es para dar a conocer un poco más sobre su libro más reciente, “Todo lo que no me deja olvidarte”, el cual presentó ese mismo día, ante un centenar de personas, teniendo como personaje principal a Édgar, el cual aparece por primera vez en su novela “Ocho lugares que me recuerdan a ti”, pero con un rol secundario. Sin más preámbulo comenzamos con la entrevista:

¿Cuál fue tu inspiración para escribir “Todo lo que no me deja olvidarte”?

Cuando publiqué “Ocho lugares que me recuerdan a ti”, hace ocho años, sabía que el personaje de Édgar era importante para mí, desde la historia pasada vivió la situación de perder al amor de su vida por el suicidio, por lo que me permití explorar otros temas, que en la primera novela no pude. Otro factor importante es que Édgar se ha ganado el cariño de los lectores que me han acompañado desde hace tantos años.

¿Qué tanto de tu realidad hay en la ficción que plasmas en esta novela?

Es muy diferente de libro a libro, creo que la poesía está más cercana a la realidad que a la ficción, este libro es el más alejado de mí; por ejemplo “Ocho lugares que me recuerdan a ti” nace de una ruptura amorosa, me enamoro de alguien, esta persona se va a Madrid. Todo lo que lo rodea es ficción, pero la estructura de la trama es realidad y en este libro casi todo es ficción, habrá algunas cosas de realidad que se filtran en ella. Yo me considero una persona bastante nostálgica y siento que este libro mantiene eso, esa nostalgia de recordar a los amores, y no sólo a Jorge, que es el personaje que se suicida, sino a todas las relaciones que va coleccionando Édgar a través de sus años. El recordar a su familia y amigos, creo que eso es algo que comparto con el libro. Santiago, el protagonista de mi otra novela, sí tenía más de mí, en cambio Édgar fue creado sin pensar en que sería el principal de otra historia.

¿Cómo comienza tu historia de escritor, esa necesidad de querer plasmar aventuras, ficciones, realidades?

Siempre me ha gustado escribir, empecé como a los 12 años, al ver caricaturas y querer saber más, entonces yo mismo me las inventaba, pero nada serio, hasta “Ocho lugares que me recuerdan a ti”, que fue la primera novela que terminé, compartí y, posteriormente, publiqué. Experimenté el desamor, fue el combustible que podía utilizar para no darme por vencido, y la experiencia fue muy grata. Luego, en “Todo lo que no me deja olvidarte”, pude descubrir en la escritura un poco de autoconocimiento, llevo un año tomando psicoanálisis, la escritura es un proceso psicoanalítico personal, verbalizar de alguna manera lo que estamos sintiendo y, a veces, la elección de palabras que utilizamos cuando escribimos revela mucho de nosotros. (Continuará).