Entrevista al escritor Alberto Villarreal (y II)

Continuando con la entrevista al booktuber y escritor Alberto Villarreal, en esta segunda parte me platica sobre si ha atravesado dificultades al ser abiertamente de la comunidad LGBTQ+, así como otros factores predominantes en su carrera literaria:

Como escritor de la comunidad LGBTQ+, ¿te has enfrentado a algún tipo de problemática?

La verdad es que no, pensé que iba a ser más complejo. Al iniciar el primer libro, el filtro fue hablarlo con mis editores, ya que les comenté que mi protagonista era gay, y que iba a hablar sobre sus amores y tal. Ellos siempre fueron abiertos en cuanto a la idea, pero desde luego hay una contraparte en la que hay ciertas librerías, no me sucedió a mí, pero les ha pasado a otros autores, por ejemplo Sanborns bajó un libro escrito por un autor LGBTQ+ porque en la portada había dos chicos besándose, hay espacios que se cierran. A raíz de que hubo muchas críticas, Sanborns decidió recolocar el libro y de esta manera enmendar un poco el error que habían cometido.

Estoy consciente de que no todo el mundo ha tenido las oportunidades ni aceptación, hay obstáculos todavía a estas alturas del camino, pero la verdad yo siempre he tenido el respaldo de mi editorial y de los editores, así como de las personas con las que trabajo.

Has comentado en otras ocasiones que tu Feria de libro favorita es la de Guadalajara, ¿qué piensas de la Filey?

La Filey me gusta mucho, yo vine por primera vez hace 9 años, entonces la vi casi nacer, ya que lleva 12 años, me encanta estar por acá, creo que la gente es muy cálida, además se come riquísimo. Las ferias del libro son importantes por los libros, pero también por lo que las rodea, ya que terminan siendo una fiesta. Al final del día eso han sido los libros para mí, todas mis relaciones han nacido un poco por los libros, los amigos que quiero y que mantengo nacen por la literatura; las ferias son precisamente eso, la representación de lo que los libros pueden traer, no sólo sobre la lectura, sino todo lo que nos rodea como seres humanos completos.

¿Qué piensa tu familia de tu carrera como escritor?

Siempre me han apoyado un montón, al principio no lo entendían muy bien, cuando me acerqué y les dije que había firmado contrato para un libro, me dijeron “ok”, pero no sabían bien qué significaba. Cuando presenté mi libro que, además la primera vez fue en Monterrey, mi ciudad, fueron a verme, pudieron ser testigos de lo que eso representaba, los lectores estaban allí, tenían el libro en físico, por lo que estuvieron muy conmovidos, llorando, incluso ahora que regreso a mi ciudad después de una feria de libro, van a recogerme al aeropuerto, a pesar de que ya no vivo con ellos ni nada.

¿Algún mensaje que les quieras dar a tus lectoras, lectores?

Muchos, pero creo que para los de “Todo lo que no me deja olvidarte” espero que este libro sea su compañía, ya que habla sobre el suicidio, el duelo, el dolor. Para las personas que no tienen muy claro lo que están sintiendo, a veces cuando lo ves reflejado en el libro puedes entenderte a ti mismo y ser un detonante para buscar ayuda si es que la necesitan.