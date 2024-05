Mucho se ha hablado sobre la vida de una de las mujeres que tuvieron un papel predominante durante la época de la conquista: la Malinche, bautizada posteriormente como doña Marina por parte de los españoles.

Su personalidad y brillantez intelectual son los factores que me hacen admirarla y, por lo consiguiente, me apasiona indagar todo con respecto a ella para descubrir aquella parte que suele resultar hasta cierto punto enigmática. Esa hambre de descubrir nuevos datos sobre la Malinche me han hecho leer varios libros sobre ella, de hecho hace unos meses publiqué un artículo sobre un libro de Margo Glantz titulado “La Malinche, sus padres y sus hijos”; sin embargo en esta ocasión me quiero enfocar en otra obra, la cual debo admitir que me sorprendió por la forma tan amena, puntual de describir el inicio, así como el trayecto de la transformación en lo que se convirtió la Malinche, “Soy Malintzin” (2023), del escritor mexicano Pedro J. Fernández ha tenido una vasta aceptación por parte de los lectores y ahora confirmo el por qué. Es contada en primera persona a su hijo Martín Cortés, comienza desde su nacimiento en el poblado de Oluta que se encuentra en la zona sur de Veracruz.

El papel que fungió la Malinche fue de dar voz a los naturales, indígenas de aquellas tierras a través de la traducción, la cual pasaba también por Gerónimo de Aguilar; pero hay un punto donde la Malinche llega a aprender otros dialectos e inclusive la lengua española, y va dejando atrás el apoyo de Gerónimo, por lo que su participación indispensable la mantenía a lado de Hernán Cortés día y noche.

Así como logra ganarse el respeto en muchos pueblos, en otros era considerada traidora por estar apoyando la causa española que llevaría al derrocamiento de una de las culturas más grandes que existieron, los mexicas.

Lo que ya me quedó muy claro y eso es gracias a las diversas lecturas que he tenido sobre ella, es que precisamente el instinto de supervivencia es lo que la hizo desenvolverse en el nuevo mundo y cultura al que fue adentrándose convirtiéndose de esta manera, en pieza clave durante la conquista.

Su vida hasta cierta edad de su infancia había sido plena y con un estatus social por arriba de muchos, ya que fue hija del cacique de Oluta, pero esta situación cambiaría radicalmente al morir su padre, y a su madre no quedándole otra opción se ve obligada a regalarla a hombres de Potonchán “región de cielo” que recibían órdenes del gran señor Taabscoob; más adelante la volverían a regalar, pero esta vez en calidad de ofrenda a los españoles, donde da inicio su travesía.

“Después de que les conté a las otras esclavas mi historia, empezaron a llamarme Malintzin, un nombre parecido a Malinalli. Malintzin quiere decir noble prisionera en náhuatl, porque ese era mi primer idioma, aunque tengo que decir que me comunicaba con ellas en maya, chismeábamos, reíamos y llorábamos en esa lengua”.

Estoy segura de que todavía falta mucho por seguir descubriendo sobre esta poderosa mujer, así como aprenderle sobre resiliencia, fortaleza, astucia y, sobre todo, empatía.