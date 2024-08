Los paralímpicos como parte de un todo

La mayor fiesta deportiva a nivel mundial como lo son los Juegos Olímpicos ha finalizado con una serie de discrepancias, ya que se vio manchada su imagen debido a múltiples faltas por parte del Comité Olímpico en relación a diversos atletas, entre las más sonadas se encuentra el caso de la boxeadora Argelina Imane Khelif, quien al ser una mujer con una condición que genera más testosterona de lo normal, se le quiso descalificar, diciendo que era una mujer Trans, poniendo en duda su identidad y violentando su integridad como persona.

La transfobia se hizo notar en todas las redes sociales; personas que sin tomarse la molestia de investigar a profundidad el tema, la despedazaron a diestra y siniestra a través de un monitor, pantalla, etc. Sin embargo, no es el punto que nos compete el día de hoy, sino resaltar y dar visibilidad a una parte importante de los Juegos Olímpicos como son los Paralímpicos, ya que no debemos de olvidar que los atletas con alguna condición física que representan con orgullo a su país, han pasado por una serie de clasificaciones, así como duras pruebas para poder ganar un lugar de honor en esta fiesta mundialista y un con peso histórico sin precedentes.

“La clasificación paralímpica es un sistema de clasificación funcional en el que todos los atletas que compiten en la misma categoría están seguros de tener capacidades funcionales similares en términos de movimiento, coordinación y equilibrio. Por eso, atletas con diferentes discapacidades pueden ser asignados a la misma clase deportiva y competir unos contra otros”. Entre las disciplinas a las que se enfrentarán estos maravillosos y valientes atletas se encuentran las siguientes: Baloncesto en silla de ruedas, Boccia, Esgrima en silla de ruedas, Fútbol para ciegos, Gólbol, Para Bádminton, Para Canotaje, Para Halterofilia, Para Hípica, Para Judo, Rugby en silla de ruedas, Tenis en silla de ruedas, Voleibol sentado, entre otros.

Los Paralímpicos tendrán su inauguración el próximo 28 de agosto en París, Francia, y concluirán el 8 de septiembre, donde no debemos de perder de vista a estas guerreras y guerreros que nos estarán dando innumerables lecciones de vida, así como de fortaleza.

La delegación mexicana estará compuesta por 67 atletas: 36 mujeres y 31 hombres. “México contará con 25 seleccionados en para atletismo, 23 de para natación, cinco en para taekwondo, tres de para powerlifting, dos de para remo, dos en para tiro con arco, dos en para tenis de mesa, dos en para triatlón, uno de para ecuestre, uno en boccia y una en para ciclismo”, señala un artículo publicado en El Economista.

Entre los atletas que nos representarán se encuentran: Gilda Guadalupe Cota Vera, Rosa María Guerrero Cázares, Gloria Zarza Guadarrama, Osiris Aneth Machado Plata, María de los Ángeles Ortiz Hernández, Fabiola Ramírez Martínez, Patricia Valle Benítez, Nely Edith Miranda Herrera, Haidee Viviana Aceves Pérez, Naomi Alejandra Ortiz Méndez, Brenda Osnaya Álvarez, Kenia Yesenia Villalobos Vargas, Ignacio Treviño Fuerte, Eduardo Sánchez Reyes, etc.

No pongamos un punto y aparte de los Juegos Olímpicos a los Paralímpicos, que son la continuación de la gran justa, donde no debemos de perder de vista a los grandes atletas que darán todo por representarnos a través de su valor, preparación, constancia, disciplina. “Pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos”, señala Christopher Reeve.