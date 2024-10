Llevarán a España una forma lúdica de enseñar historia

Docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS 95) crearon un juego de mesa llamado Patolli, con el interés de que los alumnos y alumnas se interesaran por conocer el pasado de una manera más divertida. El proyecto tiene como objetivo enseñar de una manera diferente la materia de Historia. Después de que el proyecto ganó la etapa estatal y nacional en primer lugar, acreditaron para la etapa internacional. El grupo de docentes viajará a España, en 2025, para presentar el juego de mesa Patolli. Este proyecto también será diseñado para el uso del sistema Braille. El equipo de docentes está integrado por la Dra. Martha Zorrilla Madera, M. en C. Nelly Argáez García, Dr. Rajiv Sauri Sogbi y M.E. Cindy May Herrera.

Este proyecto se presentó en la Etapa Estatal del XXVI Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGTI 2024 en el mes de marzo, quedando en primer lugar. Y en la etapa nacional que se llevó a cabo en el estado de Veracruz, en la que también quedaron en primer lugar, permitiendo que este juego de mesa sea presentado de manera internacional en España en 2025. Para presentar el prototipo en España, será adaptado al sistema Braille, ya que se expondrá en un congreso inclusivo y ese fue uno de los requisitos. Aparte del grupo de docentes que ganó en la etapa estatal y nacional, jóvenes estudiantes de los planteles CBTIS también ganaron varias acreditaciones en la etapa nacional, otorgándoles un pase seguro a la etapa internacional. Algunos estudiantes viajarán a Colombia y Brasil para seguir con sus proyectos que fueron creados en dicho plantel.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) apoya a docentes y estudiantes para que, durante su estancia en la escuela, creen sus propios prototipos, concursen y obtengan acreditaciones para viajar de manera internacional. Esto no sería posible sin el apoyo del instituto, autoridades de la institución y docentes que fungen como apoyo y guías para los alumnos y alumnas. La Dra. Julia Leticia López Montes, quien es responsable de la vinculación estatal, es coordinadora de los Programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la DGETI en Yucatán, el Dr. Pedro Guadalupe Ortíz Sánchez, es el asesor del prototipo, y el Dr. Julio Antonio Sandoval Castro, es director del plantel CBTIS 95.