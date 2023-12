En esta época navideña tenemos usualmente un incremento en nuestros gastos por regalos y fiestas. Y es muy común que usemos tarjetas de crédito para solventarlos. Así que es buen momento para responder la pregunta: ¿con cuota anual o no? Algunas de las mejores tarjetas de crédito ofrecen beneficios que pueden valer fácilmente su anualidad o más. Sin embargo, estas tarjetas (usualmente oro o platino) también cobran una tarifa anual y piden comprobación de ingresos por montos mayores. Mientras tanto, muchas de las mejores tarjetas de devolución de efectivo (cashback) hoy en día no cobran una tarifa anual en absoluto, pero cobran tasas de interés mucho más altas en caso de no liquidar completamente el saldo mensual.

Una tarifa anual puede, o no, valer la pena para usted. Para la mayoría de las personas, todo depende de si los beneficios que ofrece la tarjeta de crédito valen más que la tarifa que se le pide que pague, y si las recompensas que gana por gastar son valiosas para usted.

Veamos los escenarios en los que vale la pena pagar las tarifas de las tarjetas de crédito, así como en situaciones en las que debe optar por una tarjeta de crédito sin cargo anual.

¿Cuándo tiene sentido tener una tarjeta con una cuota anual? Esta respuesta es bastante sencilla: si es un viajero frecuente.

Si viaja con frecuencia, hay aún más razones para optar por una tarjeta de crédito con una cuota anual. Esto se debe a que muchas de las mejores tarjetas de crédito para viajes ofrecen beneficios como puntos para volar gratis, ascensos de clase, equipaje facturado gratuito, embarque prioritario, y entradas a salones privados para esperar tu vuelo. También es común que ofrezcan seguros de vida y gastos médicos si se encuentra fuera de casa, garantías extendidas sobre sus compras hechas con tarjeta, y noches gratis en hotel dependiendo de su nivel de gasto. Si conoce bien los beneficios de tu tarjeta usualmente puede lograr que sean mucho mayores que la cuota anual.

¿Cuándo es mejor no pagar cuotas anuales?

Escenario #1: Si desea devoluciones de dinero sobre sus compras.

Si lo que quiere es obtener reembolsos en efectivo o tarjetas de regalo, una tarjeta de crédito con devolución de efectivo y sin cuota anual probablemente esté bien. Dicho esto, aún debe elegir una tarjeta que le permita ganar más recompensas en las categorías en las que gasta más. Si está comparando las mejores tarjetas de crédito para comestibles, por ejemplo, querrá una tarjeta sin cargo anual con recompensas adicionales en esta categoría.

Escenario #2: Sus gastos mensuales son bajos y regulares.

Si no gasta mucho cada mes, es poco probable que gane lo suficiente en recompensas para justificar el pago de una tarifa anual.

Escenario #3: Necesita consolidar deudas. No necesita pagar una cuota anual si está buscando una tarjeta de transferencia de saldo. Les deseo un Feliz y Próspero 2024.