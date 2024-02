El seguro de gastos médicos como herramienta patrimonial

Empiezo estas líneas con una frase que parecerá un poco contradictoria: el seguro de gastos médicos no tiene nada qué ver con tu salud.

Tu salud es algo que debes consultar con tu médico. El seguro de gastos médicos mayores es, en realidad, un producto financiero que le traslada a un tercero el riesgo económico en caso de presentarse una enfermedad o accidente (el riesgo de salud es intransferible).

Al no tenerlo, estás poniendo en riesgo la totalidad de tu patrimonio, ya que, dependiendo del costo final, te verás en la necesidad de vender propiedades y otros bienes para pagar operaciones, médicos y medicinas.

Cuando pregunto a clientes y amigos la razón por la cual no cuentan con un seguro de gastos médicos, usualmente obtengo una de estas tres 3 razones. Vamos desmontando estos argumentos uno a uno:

1. Tengo Seguro Social/Issste: las personas que usan este argumento usualmente comparten un común denominador: nunca han ido al Seguro Social para algo verdaderamente grave. La disponibilidad de medicamentos en el sistema sanitario público mexicano es sólo del 60%, y en medicina especializada como la oncológica es mucho menor. Usualmente la familia acaba pagando de su bolsillo el costo de análisis y tratamientos por fuera del sistema de salud pública

2. Las aseguradoras no pagan: no seré yo quien defienda acá a las aseguradoras. Ciertamente ha habido errores y desencuentros. Pero estoy cierto en algo: las aseguradoras no son irracionales. Las multas a las que se exponen por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son varias veces el monto que podrían ahorrarse si se niegan a pagar, y pueden perder hasta la licencia para operar.

3. El seguro es muy caro: la hospitalización promedio (incluyendo medicinas, honorarios, cuarto, quirófano, etc.) en un hospital privado puede llegar a costar hasta $100,000 diarios, dependiendo de la gravedad del caso. En mi caso personal, me tocó gestionar el pago de un siniestro de más de 20 millones de pesos, y yo mismo tuve un evento que rebasó los 3 millones. El costo promedio de un tratamiento de cáncer es de 4 millones (estadísticamente, una de cada 4 personas en México tendrán algún tipo de cáncer en algún momento de su vida). Estos costos, claramente impagables, resaltan la necesidad crítica de contar con una póliza de seguro robusta que amortigüe el impacto económico de situaciones médicas imprevistas. No podrás saber si un seguro es caro o barato si no le pides a tu agente cotizaciones de un par de aseguradoras. Selecciona la póliza adecuada considerando coberturas específicas y comprende bien los límites y exclusiones.

En un país donde las enfermedades graves como infartos, cáncer y accidentes cerebrovasculares están en aumento, la planificación financiera centrada en la salud adquiere una importancia aún mayor. La incidencia de estos eventos médicos críticos ha experimentado un incremento del 15% en los últimos cinco años. Aquí es donde el seguro de gastos médicos mayores demuestra su valor al ofrecer acceso a tratamientos especializados y la flexibilidad para elegir médicos y hospitales privados que garanticen una atención de calidad.