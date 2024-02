El Standard & Poor 500, el índice líder de la bolsa norteamericana, cerró en máximos históricos el pasado lunes 22 de enero. La historia de la bolsa sugiere que existe todavía inercia en lo que se refiere a renta variable. Las estimaciones de los analistas son altamente variables (he visto predicciones que van desde un 4.5% de rendimiento para el 2024 hasta un 12%) y todas dependen, sin excepción, de lo que vaya a hacer la Fed norteamericana.

Hay un consenso generalizado respecto de que la Fed comenzará el recorte de tasas en este 2024. Donde no hay consenso es cuándo comenzará: algunos analistas estiman que será tan pronto como marzo de este año, mientras que otros ponen como fecha inicial el segundo semestre del año (tiendo a coincidir más con estos últimos). Calculo que habrá unos 3 recortes de 25 puntos base cada uno para un total de 0.75% este año.

Algunos de mis clientes me comentan que un rendimiento anual de 4.5% o 5%, después del 2022, tampoco es como para festejar. Me parece importante no perder de vista otro fenómeno: cuando invertimos en dólares, tenemos 3 maneras de obtener rendimientos:

1). La primera de ellas es, obviamente, vía precio. Los movimientos alcistas nos dejan dinero.

2). La segunda de ellas es vía dividendos. La mayoría de las empresas que conforman el S&P 500 reparten dividendos de manera bastante consistente. Y si somos parte del índice, somos parte de los dueños, y nos tocan dividendos.

3). La tercera de ellas es vía tipo de cambio. Yo vivo en pesos. La luz eléctrica de mi casa la pago en pesos. Mis impuestos los pago en pesos. En caso de movimientos del tipo de cambio cuando hay una apreciación del dólar, yo obtengo más pesos. De hecho, acabamos de verlo: Trump ganó con amplio margen las primarias del partido republicano en Iowa, y la paridad peso-dólar brincó a 17.30 (estaba por debajo de 17 pesos).

Todavía falta mucho para que Trump sea candidato del partido Republicano (las siguientes primarias serán en New Hampshire), pero creo que su candidatura es, en estos momentos y a menos que un fallo judicial lo inhabilitara, irreversible. Lo que significa que la primera mitad del año veremos un tipo de cambio relativamente estable (moviéndose alrededor de $19.50/1 USD) con una segunda mitad del año más volátil. Además, no podemos olvidar que en esa segunda mitad del año tendremos también elecciones en México, que han sido siempre motivo de volatilidad en todos los mercados.

Seguimos, por el momento, recomendando portafolios balanceados entre pesos renta fija y dólares renta variable (ampliamente diversificados vía el S&P) durante el primer semestre, para pasarnos a dólares conforme se acerquen las elecciones. ¿Dudas? Me hallan en [email protected] para más información. Felices inversiones.