Beneficios fiscales del ahorro para el retiro

En México, la realidad es que la Secretaría de Hacienda no nos da mucho a los mexicanos: los gastos en la educación de los hijos está topada, los gastos médicos que no sean hechos en un hospital no son deducibles… No hay mucho que podamos hacer en ese sentido.

Pero hay una excepción que es, tristemente, poco utilizada, y es el ahorro para el retiro. Al ahorrar a través de cuentas de inversión configuradas según el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos aprovechar las únicas 3 ventajas que Hacienda nos otorga: deducción, diferimiento y exención.

1. Deducción: uno de los caminos más efectivos para construir una cuenta de jubilación robusta es aprovechar las deducciones fiscales disponibles. Las contribuciones a un PPR (plan personal de retiro) son deducibles hasta el 15% de tu ingreso anual o 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que sea menor (más o menos unos 200,000 pesos anuales). Esto no sólo reduce la carga tributaria actual, sino que también fortalece el fondo para la jubilación. En lugar de ser un gasto, estas aportaciones se convierten en un ahorro e inversión para el futuro.

2. Diferimiento: el diferimiento significa básicamente en posponer el pago de impuestos hasta el momento en que se saca dinero del plan. En menos palabras, mientras no retires, los rendimientos del portafolio no tienen que ser declarados como ingreso. Y esto significa que nuestro dinero crece libre.

3. Exención: puedes lograr que los retiros de un PPR no sean considerados como ingresos en el año en que lo recibas. Para ello, tienes que tener 60 años de edad o más, y 5 años de antigüedad con el PPR o más. Esto significa que las ganancias generadas y el monto acumulado están resguardados de gravámenes. Si necesitas sacarlo antes puedes hacerlo, pagando un porcentaje de ISR.

Aprovechar estas exenciones puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida durante la jubilación.

La preparación para la jubilación no sólo se trata de ahorrar diligentemente, sino también de aprovechar al máximo los beneficios fiscales disponibles. Al hacer contribuciones inteligentes a cuentas de retiro autorizadas, puedes beneficiarte de deducciones, exenciones y diferimientos fiscales que allanarán el camino hacia una jubilación financieramente sólida.

Es fundamental buscar asesoramiento financiero profesional para aprovechar al máximo estas oportunidades y adaptarlas a tu situación individual. Con un enfoque estratégico y consciente de los beneficios fiscales, puedes construir un futuro más seguro y disfrutar de una jubilación sin preocupaciones.