He estado escuchando a algunos coachs y conferencistas motivacionales (las redes sociales le acercan un megáfono a cualquiera) acerca del fracaso como oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Que los fracasos no son fracasos, sino la oportunidad de hacerte resiliente, caminos más o menos duros para el inevitable éxito al final.

Me causa cierta incomodidad este discurso. Por diversas razones, he tenido la oportunidad de asesorar a algunas empresas locales y de ver cómo operan, conocer a su personal, entender su entorno y competidores y tratar de aconsejarlas. Algunas son historias de éxito. Otras, desgraciadamente, no vivieron mucho para contarlo. Las consecuencias para aquellos que no lo lograron fueron variadas: algunas empresas eran parte de un grupo empresarial que pudo aguantar la pérdida, pero algunas eran emprendimientos en los que se iba el patrimonio de la familia (y a veces incluso hasta deuda), y el impacto sobre los dueños y sus hijos fue importante.

El problema de definir el fracaso sólo como oportunidad es que le elimina el elemento de responsabilidad personal. Si fracasé, pero aprendí no es un fracaso. Falso: es un fracaso. No total (a lo mejor aprendí la lección), pero perdí.

Tampoco discrimina entre fracasos tolerables, donde tomé riesgos calculados y estudiados y donde estableces desde antes hasta dónde decides retirarte, y no tolerables, donde faltó juicio, perspectiva y consejo externo. No todos los fracasos son buenos. El exceso de confianza no es un gran consejero.

El tamaño del fracaso tampoco me parece un buen indicador (ya saben: perdí, pero poquito, y no me hizo gran daño). Los pequeños fracasos se acumulan y pueden acabar siendo un cáncer en las finanzas de la empresa, o en tus finanzas personales. Al final de cuentas, el largo plazo no es más que la suma de cortos plazos.

El fracaso sí puede terminar siendo un aprendizaje si cambiamos la perspectiva del resultado al proceso. Si consistentemente obtenemos resultados adversos, a los cuales no les prestamos gran atención porque son pequeños y no son el hueco que hundirá el barco, son herramientas valiosas para revisar el proceso. He ahí donde reside la diferencia. Un proceso estandarizado, probado y revisado, es el mejor antídoto contra los malos resultados. Y si, después de haber hecho todo bien (según cada uno de nosotros) las cosas salieron mal, revisamos el proceso: el resultado es una consecuencia de aquél.

Ni todos los fracasos son iguales, ni la suma de ellos es el éxito final. Si pierdes dinero en un negocio o una inversión una vez, revisa si las personas son las adecuadas; si pierdes por segunda ocasión, revisa si los procesos son los adecuados.