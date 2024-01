No pediré disculpas por llorar

No me da vergüenza sentir lo que

[siento

No me incomoda permitir a mi

[alma pasearse por mis ojos y expresar lo que

[grita por dentro

No sé cuánto más

No sé de qué manera

No sé si algún día pueda navegar en el re

[cuerdo y salir intacta

a salvo del saudade

de la melancolía que arde en mi pecho y me

[deja sin aliento.

No sé cuánto tiempo más voy a llorar si se

[me cruza su nombre,

sus ojos

mi deseo.

Camino entre la alegría de haberle querido

[y la tristeza de habernos soltado,

tan antes,

tan antes de tiempo.

Lloro y sé que lo que siento es verdadero.

Lloro y sé que este amor es eterno como lo

[supe desde el día primero.

Lloro porque vivo

Lloro porque quiero,

porque puedo.

Lloro porque siento.