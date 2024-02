No quiero dejar pasar este día sin decirte

que los inicios pueden ser también en

[febrero, en marzo o en octubre,

[como fue para mí.

Que mañana es primero de enero y si esta noche

[tú corazón no quiere fiestas,

dale lo que necesita.

Probablemente necesita silencio, descanso,

simplemente un abrazo

o esperar.

Esperar.

Está noche te invito a pedir aquello que

[proporcione un poco de paz a tu espíritu.

Pedírselo a alguien en quien confíes.

A Dios.

O incluso a ti misma,

a ti mismo.

No te agobies si no hiciste planes,

si no tienes una lista de propósitos, si no se

[cumplieron los del año pasado, te lo digo:

puedes empezar otro día.

En junio o agosto.

En martes o jueves.

Probablemente hoy sea incluso una noche triste,

que estés pasando por dificultades de cualquier

[tipo,

enfermedad,

pérdidas,

carencia o preocupaciones, ansiedad.

Si es así te invito a que en lugar de guardar todas

[esas cosas en un cajoncito de tu costado

les des luz.

Las mires,

las aceptes

las atravieses como lo que son,

parte de la vida

ni más, ni menos.

Sabes que soy promotora oficial del llanto.

¿Necesitas llorar?

Llora.

¿Necesitas llorar?

Llora.

Escribe todo eso que tengas en el alma y déjalo

[salir en palabras, letras, gritos, danza, pintura, [juego.

Pero déjalo salir.

Hoy es domingo 31 de diciembre.

Un día más,

sin más

Los comienzos,

tus comienzos

empiezan cuando tú estés lista

cuando tú estés listo,

y está bien.

Te deseo una noche sin expectativas,

sin juicio

sin culpa

y con mucho amor a ti mismo y a quienes

[te rodean

Te amo.

Seguimos aquí

Como siempre

El día que sea.