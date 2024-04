Entre mis manos, tu voz.

El reloj a mi favor.

Todo lo que odio de ti, es mi reflejo.

Busco en el espejo en el que me miro al besarte,

[rasgos moribundos y enfermos de mis defectos,

para asfixiarlos discretamente, lento,

sin aspavientos.

Para abrazarlos después, arrepentida de amarte,

[de ser arrastrada por tu encanto como la

[hojarasca en el pasto, capricho del viento,

mi deseo.

Entre mis piernas, tu voz

que agonizando aletea

frases y palabras que me confirman mi muerte,

que no me pertenezco,

que has hecho de mí

lo que la poesía no ha logrado

en mi corazón desierto

sentir que al fin ¡soy libre!

que no existo más

que he muerto.