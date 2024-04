Qué despedida más triste la que llega

entre dos personas que saben que

el adiós no significa nada más que

volverse a ver la próxima vez pero

[sin ser nosotros...

Qué despedida más triste donde nadie se va,

donde la vida sigue como si nada, pero

el amor se escurre con el final del invierno,

[en la misma coladera que el deshielo.

Qué despedida más triste despedirme de ti.

De ti que volviste a abrir mis alas,

que tomaste por la cintura a todos mis miedos,

y me hiciste volver a entregarme como quien

[no le teme a la muerte,

como quien besa el infierno.

No sé hasta cuándo pueda perdonar tanta

[incongruencia.

No sé si aprenda a mirarte de otra manera;

[a no pensarte como el cobarde más grande

[en mi cartera,

en mi cajón de las pequeñas cosas,

en mi lado izquierdo,

en el sur recóndito de mis caderas,

en la cera donde navega el recuerdo cuando

[se acaban las velas,

de aquella noche que estabas conmigo,

cuando yo te preguntaba, como pidiéndote:

[“¿te quedas?”.

Qué despedida más triste la que nunca esperas.

La cínica que se regodea en mi soberbia de

[pensar que tú y yo siempre estaríamos aquí.

La que viene a dejarnos claro que nunca podremos

[separarnos,

que un amor como el nuestro no tiene fechas,

ni vencimientos,

y, aún así, no tiene espacio.

Voy a sentarme a olvidarte,

pero no todo;

sólo la parte donde me decías que querías

[un mundo a mi lado;

donde me sobraban los brazos y los labios

[para llevarte a donde nadie nunca te había

[llevado.

Lo demás, puedo soportarlo.