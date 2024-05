Sigo hablando contigo

como una loca, como quien perdió la ruta, pero sigue

andando con la sonrisa tonta de quien

[llega a su destino,

como un engaño,

como un resquicio que deja entrar un poco

[de luz donde se volvió vacío,

tu nombre,

tu voz,

tu forma de llamarme cuando hacíamos de

[la noche un poema de Rubén Darío,

“mi niña”.

Sigo hablando contigo, amor,

y no me salen las palabras.

Porque cuando empiezo a hablarte se me

[enreda la garganta, como los hilos con los

[que tantas veces te dije cuánto te amaba.

No quiero que me veas llorar,

mucho menos ahora que no somos nada. O

[que somos todo, pero dejamos la suerte

[y emprendimos la soledad una vez más, que

[siempre fue, en realidad, nuestra playa

[soleada.

También me dejé atrapar por ti, como me

[gusta, por la espalda, y

jugué a escaparme una vez más.

Pero tú sabes que yo no puedo escapar de ti,

porque uno es de quien se puede mirar a

[los ojos,

incluso con las luces apagadas.