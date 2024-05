Qué guapo te ves cuando rompes en

risas, cuando pueblas de caricias mis

[llanos y montañas,

qué guapo cuando escuchas sin

[juicio y sin rabia,

desde el mismo lugar del que nacen tus palabras.

Qué guapo mi amor cuando callas y respetas

[mi lucha y el vuelo de mis alas;

y abres tu mente a mi locura, y a mis poemas

[tu alma.

Qué guapo cuando la prudencia se anida en

tu almohada, cuando le echas leña al fuego que

enciende mi casa, pero antes de hacerme cenizas,

[me salvas.

Qué guapo eres, mi hombre de la luna, de cuer-

das, de letras y de madrugadas, qué guapo cuando

acompañas mi cielo y celebras mi nirvana.

Qué guapo te ves cuando te pones en mis

zapatos, y me das duraznos en mis malos ratos;

y esperas paciente, y vuelves.

Qué guapo, cuando tus brazos sorprenden

a mis espaldas, y tus labios me curan, suaves

como mañanas; y tu voz me acaricia, y tus ojos

[me bañan.

Qué guapo cuando caminas de regreso a nuestra

playa, después de que tu marea estremece mis

[entrañas.

Y cuando lavas los platos,

qué irresistiblemente guapo perfil de tres

[cuartos.