La máquina de escribir no cabe en

este mundo de prisa e inmediatez.

Ella tiene su propio tiempo.

Su propio ritmo. Su propia música.

Ella va acompañando mi día a día que

[a veces parece una amenaza de

[fracaso, no pocas veces un cúmulo

[de cosas sin sentido para el mundo de la

[razón,

un oasis de silencio, flores, sueños y

realidades a las que me aferro y protejo

de la vorágine de ahí afuera a lo que los

demás llaman el mundo real.

En mi máquina de escribir no existe

[la prisa.

Ella me acompaña, yo la espero.

En ella germinan mis palabras como

brotes frescos que, en la espera, se

[nutren de mi silencio.

Y van apareciendo, entre mis dedos,

[las teclas, la tinta y la hoja,

paisajes que habitan en ese lugar que

yace debajo de mi soledad y mi

[reposo.

Sosiego.

En mi máquina de escribir se esconden

[todas las repuestas,

la risa pendiente,

el final de la historia,

el consuelo.

Ahora muevo los dedos sobre la mesa,

y escucho la torpe y estéril percusión

que me recuerda que mi máquina está

[rota,

y que en unos años más, quizá no

exista la forma de curarla y

se cumplan mis miedos

de que muera de tristeza.