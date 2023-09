Una reflexión sobre los Libros de Texto Gratuitos

POR: Martín Martínez Erosa

“Y sin embargo se mueve”… Se atribuye a Galileo Galilei la frase tras aceptar que el Sol se mueve alrededor de la Tierra so pena de muerte, pero no renunciando a su convicción científica. Lo mismo la educación: sin embargo, se mueve… a pesar de las dificultades y las problemáticas que las escuelas y los educadores tienen que enfrentar día con día. El tema de moda hoy pareciera ser los Libros de Texto Gratuitos que están a punto de ser entregados a los estudiantes de educación básica en todo el país. En mis 26 años de servicio educativo he escuchado diferentes opiniones sobre los libros de texto, y me he formado una opinión propia en mi experiencia observando clases de profesores de diferentes niveles en Yucatán y en otras ciudades de México y otros países.

Para quienes desconocen el sistema educativo, podrían pensar que los libros de texto son la base sobre la que los profesores enseñan a los estudiantes. Creo que es importante aclarar esto.

En México, la SEP establece por mandato constitucional lo que las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) deben desarrollar en los estudiantes.

Para esto, la SEP promulga y establece un Plan de Estudios. En él se presenta el tipo de futuro ciudadano que se pretende desarrollar para integrarse a la sociedad. Del Plan se derivan los Programas de las asignaturas (que hoy se les llama disciplinas). En ellos se establecen los contenidos (lo que los alumnos deben aprender) y los enfoques (la manera como los estudiantes deben trabajar en las aulas), así como sugerencias didácticas (tipos de actividades que los profesores pueden realizar en clase) y sugerencias de evaluación (para ir valorando el logro de los estudiantes).

Se aprecia que lo más importante para los alumnos, es que sus profesoras y profesores tengan claridad tanto del Plan de estudios, como de sus programas, y no de los libros de texto.

Los libros, en realidad, son una interpretación de los programas que se presenta en forma de materiales de lectura y ejercicios que los alumnos realizan, pero siempre basados en los programas. Sin embargo, hay un problema: no existe ningún libro de texto que considere las características de todos los estudiantes, o sea, es el mismo tanto para niños de Yucatán como para niños de Colima. Hay ocasiones, pues, que las actividades de los libros de texto en lugar de auxiliar en el aprendizaje de los chicos, pueden llegar a perjudicar.

Los libros son sólo una herramienta que los docentes pueden usar, o pueden omitir, siempre y cuando guíen a sus alumnos hacia lo que deben aprender de acuerdo con los programas. En mi experiencia, muchas veces los libros ni siquiera son utilizados; e incluso, las clases son más enriquecedoras cuando se prescinde del libro de texto y se usan otros materiales.

Así que, estimado lector, no se preocupe si sus hijos tienen o no libros de texto, mejor preocúpese de que sus profesores estén preparados para guiarlos a aprender.