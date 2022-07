La pandemia del Covid-19 ha sido todo menos beneficiosa para la economía del mundo y la nuestra, todos hemos podido presenciar el cierre masivo de negocios y el despido en masa de muchas personas, sin embargo, con la llegada de las diferentes vacunas pareciera que todo el problema se ha solucionado, pero eso está muy lejos de la realidad.

Actualmente estamos viviendo tasas de inflación históricas en varios países, incluido el nuestro, estamos presenciando la caída de los mercados y tras la llegada de conflictos bélicos y sociales, estamos viviendo una nueva crisis económica global inminente.

Antes de continuar, debemos aclarar lo que es una crisis económica, pues muchas personas escuchan o leen ese concepto y suelen alarmarse o no entender lo que es realmente, y lo que esto significa no es un caos total, sino que significa una transferencia de riqueza.

La transferencia de riqueza que se ha dado fue de los sectores tradicionales a los digitales, causando un desequilibrio, sin embargo, debido a ello muchos han perdido y pocos han ganado, como en todas las crisis, pues los ricos saben qué hacer cuando llegan.

Estamos viviendo los estragos del Covid-19 y apenas vemos el comienzo de sus repercusiones, lo cual significa que debemos considerar 2 cosas: todavía podemos protegernos y no tenemos mucho tiempo.

Lo primero que debemos hacer es poner nuestro dinero en cosas que tengan futuro, no todas las inversiones sirven para lo mismo y no todas las inversiones van a ser igual de rentables durante esta crisis, un ejemplo muy claro es el oro, es el mejor activo en épocas de crisis.

Por otra parte, debemos informarnos y educarnos sobre el funcionamiento del dinero y lo que viene será determinante, la diferencia entre los que logren surcar esta temporada y los que no.

Evita contraer deudas que no generen un retorno o sean para obtener placeres sin ninguna ganancia, ese dinero puedes necesitarlo y créeme que no te gustaría arrepentirte por hacerlo.

La crisis y todo lo que viene puede hacer estragos en tu economía únicamente si tú lo permites, haz cosas inteligentes hoy para no padecer mañana.

Asegúrate de tomar las decisiones correctas para que no tengas ninguna sorpresa desagradable, a fin de cuentas no se trata de saber, sino de saber hacer para luego tener y no perder.

En una economía donde muchos pierden, podemos hacer frente, porque la economía nadie la puede cambiar, pero sí podemos mejorar lo que hacemos nosotros.